Stormarn : „Ruhestörung – für die Polizei gerade am Wochenende ein Standardeinsatz“

vergrößern 1 von 4 Foto: Blase 1 von 4







Ist das zu späte Eintreffen der Polizei beim Unfall am Sonntag vor einer Woche auf der B 75 bei Reinfeld nicht etwa die Ausnahme, sondern eher die Regel? Diese Vermutung äußerten einige Leser nach unserem Artikel am vergangenen Dienstag. Tenor: Wegen einer Ruhestörung brauche man gar nicht mehr bei der Polizei anzurufen, da komme sowieso keiner.

Eine Meinung, der Marco Hecht-Hinz heftig widerspricht. Der Kreisvorsitzende der GdP ist normalerweise Dienstgruppenleiter auf dem Ahrensburger Revier, zurzeit aber als Sprecher der Polizeidirektion in Ratzeburg tätig. „Aus meiner Erfahrung kann ich das überhaupt nicht bestätigen. Ruhestörung ist gerade am Wochenende ein Standardeinsatz für uns“ so Hecht-Hinz. Dabei sei die Polizei nur zweitrangig zuständig, eigentlich müssten sich die Ordnungsämter und auch Vermieter darum kümmern. Die sind nachts aber nicht erreichbar.

Nicht nur deshalb haben Anrufe über zu laute Musik in der Nachbarschaft natürlich nicht die höchste Priorität in der Polizeiarbeit. Zwei Beamte in einem Streifenwagen und zehn Minuten bis zum Einsatzort sind Vorgaben des Innenministeriums bei der jüngsten Strukturreform gewesen. Wie die Polizeidirektionen das umsetzen, blieb ihnen überlassen. In Stormarn und Kreis Herzogtum Lauenburg wurde die Reform zum Jahreswechsel mit der Schließung der Polizeistationen Steinburg und Bargfeld-Stegen fast vollendet. Oststeinbek war bereits aufgelöst werden, in Großhansdorf sind nur noch tagsüber Beamte, und die Station Ammersbek wird zum 1. Januar 2018 geschlossen.

Die Vermutung, dass die Schließungen zu weniger Polizeipräsenz führen würden, hatte die Direktion stets zurückgewiesen. Die Streifenwagen und die Einsätze seien heute eher besser verteilt, sagt Marco Hecht-Heinz. Das absolute Minimum für Stormarn seien neun Fahrzeuge, „tagsüber und am Wochenende deutlich mehr“. Zudem kann die Polizeidirektion bei Bedarf auf Fahrzeuge aus beiden Kreisen und des Autobahn- und Bezirksreviers Bad Oldesloe zurückgreifen, das nicht in das normale Streifenkonzept eingebunden ist. Auch aus Lübeck, wo die Leitstelle der Polizei sitzt, den Nachbarkreisen oder Hamburg können weitere Fahrzeuge angefordert werden.

Nach Zahlen des Landespolizeiamts auf eine kleine Anfrage der FDP im Landtag dauerte es in Stormarn durchschnittlich 11:25 Minuten vom Anruf bei der Leitstelle bis zum Eintreffen vor Ort. Von der Alarmierung bis zum Eintreffen waren es bei Einsätzen der Priorität 1 nur knapp sechs Minuten. Allerdings gehören die 150 Meter vom Revier Ahrensburg zum Marktplatz genauso dazu wie Fahrten von Trittau nach Brunsbek. Deshalb werden „auch in der Polizei darüber diskutiert, welche Aussagekraft diese Durchschnittswerte haben“, so Hecht-Hinz.

Neben der Strukturreform war die Direktion auch mit Konzepten gegen Einbruchdiebstahl beschäftigt. Stormarn, vor allem im Süden, gehören zu den am meisten heimgesuchten Gebieten in Deutschland, und weisen die niedrigsten Aufklärungsquoten auf. Deshalb wurden Sonderermittlungsgruppen gebildet – zurzeit in Reinbek und Ahrensburg angesiedelt.

Die Beamten dafür bekam die Polizeidirektion allerdings nicht obendrauf, auch nicht bei der Kripo. Es gab zwar zusätzlichen Stellen für die Polizei, die wurden vom Innenministerium auf die Fläche verteilt – nicht schwerpunktmäßig auf die Kriminalitätshochburgen. Genau das hatten der Gewerkschafter Hecht-Hinz und Vorgänger Eggert Werk bei der GdP-Versammlung 2016 von Innenminister Stefan Studt gefordert. So mussten für die Sonderermittlungsgruppen bei der Kripo Personal abgezogen werden, und innerhalb der Direktion wurden Stellen rechnerisch anders verteilt: Stellvertretender GdP-Regionalvorsitzende Horst Reichgardt: „Die Überstunden haben wir einigermaßen im Griff, es gibt sie aber verstärkt durch die Ermittlungsgruppen und durch Sondereinsätze: Wir sind aber bemüht, dass es nicht zu extrem wird.“

von Rolf Blase

erstellt am 29.Jan.2017 | 17:35 Uhr