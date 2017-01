Reinigung kostet mindestens 20 000 Euro

1 von 1 Foto: pt 1 von 1

Der von dem Feuer in der Silvesternacht betroffene Klassenraum der Grundschule West in Bad Oldesloe ist noch längere Zeit nicht benutzbar. Das teilte Bürgeramtsleiter Thomas Sobczak den Mitgliedern des Sozialausschusses mit: „Leider ist der Schaden noch nicht genau beziffert. Wir wissen nicht, was durch das Löschwasser noch hinzugekommen ist. Die Polizei geht übrigens nicht von einem Unfall aus. Sie ermittelt noch. Das bedeutet, dass es vermutlich Brandstiftung war. Wir müssen also davon ausgehen, dass das Feuer mutwillig gelegt wurde.“ Eine Spezialreinigungsfirma habe den Klassenraum in Augenschein genommen. Genaue Kosten für die Reinigung seien aber noch nicht fix. Die Polizei geht von mindestens 20 000 Euro Schaden aus. „Es ist nach unseren Ermittlungen davon auszugehen, dass das Feuer durch die unsachgemäße Handhabung eines Silvesterböllers ausgebrochen ist“, sagt Polizeisprecher Marco Hecht-Hinz. Ein Tatverdächtiger sei noch nicht ermittelt worden. Die Politiker und Bürgermeister Jörg Lembke zeigten sich erschüttert. Es sei von Glück zu sprechen, dass kein größerer Schaden entstanden sei, weil Anwohner das Feuer bemerkt hatten.





