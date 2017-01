Arbeitslose : Quote bleibt gleich, aber mehr Suchende

1 von 1 Foto: Blase 1 von 1

Die Zahl der Arbeitslosen in Stormarn ist im Dezember leicht auf 4354 gestiegen. Dies sind 53 Erwerbslose mehr als im November, aber 190 weniger als vor einem Jahr. Im Dezember 2015 lag die Quote bei 3,6 Prozent, jetzt sind es wie schon im November 3,4 Prozent . „Eine Zunahme der Arbeitslosigkeit zum Jahresende ist saisonal üblich. Die ersten Beschäftigten aus den Außenberufen wie Baubereich oder Garten- und Landschaftsbau haben sich arbeitslos gemeldet. Aufgrund des milden Dezembers ist der Anstieg zum Vormonat jedoch vergleichsweise gering ausgefallen“, kommentiert Agenturchefin Dr. Heike Grote-Seifert die aktuellen Zahlen.

Stärker als die Zahl der Arbeitslosen ist der Zahl der Suchenden gestiegen. In der so genannten Unterbeschäftigung werden auch alle mitgezählt, die in Kursen, Maßnahmen oder einem Praktikum sind. Mit diesem Menschen stieg die Zahl der Arbeitssuchenden um 663 auf 6347, was einer Quote von 5,0 Prozent entspricht. Hauptgrund für die Steigerung sind Flüchtlinge. 1235 in Stormarn. Zwei Drittel besuchen Sprach- oder Integrationskurse, ein Drittel ist beim Jobcenter gemeldet. Das ist knapp die Hälfte aller in Stormarn arbeitslos gemeldeten Ausländer. Größte Gruppe sind die Syrer (230) vor Afghanen (103), Türken (99) und Polen (75).

Auch im Nachbarkreis Herzogtum Lauenburg ist die Arbeitslosigkeit stärker als in Stormarn gestiegen. 5492 Erwerbslose, ein Plus von 127, ließ die Quote um 0,1 auf 5,4 Prozent steigen. Des sind allerdings 0,2 Punkte besser als vor einem Jahr.

Insgesamt konstatiert Agenturchefin Grote-Seifert denn auch eine erfreuliche Entwicklung des Arbeitsmarkts im vergangenen Jahr. In Stormarn waren im Jahresdurchschnitt 4559 Menschen auf Beschäftigungssuche, 189 weniger als 2015. Die durchschnittliche Quote 2016 war mit 3,6 Prozent 0,2 Punkte niedriger als 2015, so Grote-Seifert.

Auch die gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich gestiegene Zahl von gemeldeten Stellen ist aus ihrer Sicht ein Beleg für die gute Arbeitsmarktlage. „Die Unternehmen aus dem Kreis Stormarn haben unserem Arbeitgeber-Service im letzten Jahr 5643 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet, ein Plus von 8,6 Prozent.“ Deutliche Zuwächse gab es insbesondere im Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, öffentlichen Dienst sowie in der Arbeitnehmerüberlassung. „Bislang gibt es keine Anzeichen, dass sich an dem guten wirtschaftlichen Umfeld etwas ändern wird. Die Unternehmen signalisieren auch für 2017 eine ungebrochen hohe Einstellungsbereitschaft“, sagt Grote-Seifert, „daher gehe ich davon aus, dass die Arbeitslosigkeit weiter auf einem niedrigen Niveau bleiben wird.“

Für Flüchtlinge führt der Weg in Beschäftigung oder Ausbildung häufig über Praktika. Im Internetportal der Bundesagentur für Arbeit wurde ein Schnellzugriff „Praktikum suchen“ eingerichtet. „Darüber ist ein direkter Zugriff auf Praktikumsstellen in unserer Jobbörse möglich“, so die Agenturchefin. Sie appelliert an die Unternehmen, ihre Angebote auf der Internetplattform einzustellen. Firmen finden über die Startseite www.arbeitsagentur.de/unternehmen unter der Kachel „Beschäftigung von geflüchteten Menschen“ einen Direktzugriff „Praktikumsstellen melden und Praktikumsinteressierte finden“, über den sie ihre Angebote veröffentlichen können.

