Titelrennen : Preußen Reinfeld darf plötzlich wieder hoffen

Die Schleswig-Holstein-Liga-Handballerinnen des SV Preußen Reinfeld haben mit der HSG Tills Löwen kurzen Prozess gemacht und feierten beim 37:16 (14:6)-Erfolg gegen einen chancenlosen Gegner ihren bislang höchsten Saisonsieg. Das Team der beiden Trainer Detfred Dörling und Thomas Kruse verbesserte sich dadurch in der Tabelle mit 16:6 Punkten vorübergehend auf Rang drei. Und weil Spitzenreiter HC Treia/Jübek bei Slesvig IF patzte, beträgt der Rückstand auf den Platz an der Sonne plötzlich wieder nur einen Minuspunkt.

Gegen den Tabellenletzten legten die Stormarnerinnen schnell ein 3:0 vor, konnten sich jedoch zunächst nicht weiter absetzen. Erst nach dem zwischenzeitlichen 8:5 (18. Minute) kam der SVP immer besser in sein Tempospiel und setzte sich mit fünf Toren in Serie auf 13:5 ab (26.). Mit diesem Acht-Tore-Vorsprung ging es auch in die Pause.

Drei Minuten nach Wiederanpfiff lagen die Gastgeberinnen erstmals mit zehn Toren vorne (17:7) und ließen auch in der Folgezeit nicht locker. Nicht einmal 17 Minuten benötigte der SVP, um zehn Minuten vor Ende sogar mit 20 Treffern zu führen. „Dass es am Ende so deutlich wurde, stimmt mich positiv für die nächsten Aufgaben“, erklärte Trainer Dörling. Denn bereits in zwei Wochen folgt das Spitzenspiel bei Klassenprimus HC Treia/Jübek. Und nach der jüngsten Niederlage des Tabellenersten ist im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg in die Oberliga plötzlich wieder alles offen. Die Reinfelderinnen haben wieder alles selbst in der Hand und könnten den Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse im fünften Anlauf aus eigener Kraft schaffen.

Tore: Sina Rostek (7), Meike Braun, Jacqueline Heins (je 6), Lara Zube (4), Lina Tonding (3), Jil Enke, Sandra Bernert, Sophie Frank (je 2), Laura Beth (2), Christin Eissing, Kerstin Albrecht, Maike Waldeck (je 1).