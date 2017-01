Pflegende Angehörige kommen zusammen

Die Mitglieder der Selbsthilfegruppe für „Pflegende Angehörige“ treffen sich am Donnerstag, 26. Januar, um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus Familienzentrum Oase an der Ratzeburger Straße. Der Pflegestützpunkt im Kreis Stormarn hat zusammen mit Kibis, der Selbsthilfekontaktstelle Stormarn, als gemeinsames Projekt eine neue Selbsthilfegruppe auf die Beine gestellt: Die Selbsthilfegruppe „Pflegende Angehörige‘‘. Angesprochen sind pflegende Angehörige und Personen, die pflegebedürftige Menschen unterstützen. Pflege ist mit Belastungen verbunden, diese führen häufig zur Überlastung und Überforderung. In der manchmal sehr anstrengenden Pflegesituation kann es zum Teil sogar zur Vernachlässigung eigener Bedürfnisse und Grenzen kommen.

Hier soll die neue Selbsthilfegruppe ansetzen. Um die tägliche Herausforderung zu meistern, kann der Austausch mit anderen Betroffenen, kleinen Alltagstipps und dem Gefühl ,,anderen geht es genauso wie mir, ich bin nicht allein‘‘ sehr hilfreich sein.

Weitere Informationen zu Selbsthilfegruppen gibt es unter www.kibis-stormarn.de. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Angebot ist kostenlos.



von Andreas Olbertz

erstellt am 17.Jan.2017 | 11:20 Uhr