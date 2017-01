„Ohne Ehrenamtliche wäre Reinfeld Schlafstadt“

vergrößern 1 von 2 Foto: fsh 1 von 2

Gern hätte Bürgermeister Heiko Gerstmann den Neujahrsempfang im Sitzungssaal des neuen Rathauses gefeiert, doch da fehlen noch die Stühle. Zudem haben dort nur 100 Personen Platz. „Ich habe den Eindruck, dass es von Jahr zu Jahr mehr Gäste werden“, freute Gerstmann sich über die gute Resonanz von Vertretern der Vereine und Organisationen aus der Karpfenstadt und dem Amt Nordstormarn.

Unterhalten wurden die gut 150 Gäste in der Mensa des Ganztagszentrums vom Zauberer Niels Beuthien und Niklas Reinhardt von der Band Empathy der Immanuel-Kant-Schule.

In seinem kurzen Rückblick legte Heiko Gerstmann den Fokus auf die Flüchtlingsproblematik. Vor zwölf Monaten habe die Stadt Reinfeld noch mit bis zu 400 weiteren Flüchtlingen gerechnet. Dies habe sich aber nicht bewahrheitet. Zur Zeit leben in der Karpfenstadt 114 Asylbewerber – alle seien gut untergebracht und betreut. Leider sei die Stadt im September durch den Zugriff der Polizei auf einen mutmaßlichen IS-Terroristen bundesweit in die Schlagzeilen geraten. „Dieses singuläre Ereignis hatte glücklicherweise keine weiteren Auswirkungen“, betonte Gerstmann. Das ehrenamtliche Engagement in der Stadt sei nach wie vor ungebrochen. „Ohne unsere Ehrenamtlichen wäre Reinfeld eine reine Schlafstadt“, so Gerstmann. Die Ehrenamtlichen fühlten sich mit Reinfeld als ihre Heimat verbunden, für die sich der Einsatz lohne.

Die Belebung der Innenstadt gestalte sich nach wie vor deutlich schwieriger als die des Gewerbegebietes, wo nur noch wenige Plätze frei seien. Er habe die Hoffnung auf die Realisierung eines Fachmarktzentrums mit Drogerie noch nicht aufgegeben. Doch nicht die Stadt, sondern der Investor und die Eigentümer würden die Verträge unterschreiben. Der Mietvertrag mit der Diakonie über das geplante Rathauscenter sei unterzeichnet. Er rechne im ersten Quartal dieses Jahres mit dem Beginn der Bauarbeiten für die Seniorenwohnanlage. Die Arbeiten für den barrierefreien Zugang zur Bahn sollen bis zum Sommer abgeschlossen sein. Dieses Jahr sei sicher nicht das einfachste, zumal der Haushalt noch nicht beschlossen worden sei. Daher verzögerten sich einige Projekte wie die Sanierung der Ahrensböker Straße.

Einen weitaus pessimistischeren Ausblick gab Bürgervorsteher Gerd Herrmann. Er verglich den Zustand der Welt heute mit dem des Jahres 1933. Noch nie sei ihm die Welt so aus den Fugen geraten erschienen wie heute. Man könne nur mit Geduld, Vertrauen, einem guten Charakter und gutem Willen etwas bewirken. Dies sei zwar ein düsteres Szenario, es sei aber noch nicht zu spät, sich gegen nationalistische Propaganda und Populismus zu wehren. „Die Gutwilligen müssen den besseren Weg zeigen – in Reinfeld und anderswo“, so Herrmann. Noch sei es nicht zu spät.

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 09.Jan.2017 | 12:55 Uhr

