Neun weitere Ersthelfer ausgebildet

1 von 1 Foto: st 1 von 1

Die First Responder in Köthel/Stormarn haben Zuwachs bekommen. Am Sonnabend haben neun Teilnehmer die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden und können nun als Ersthelfer eingesetzt werden. Voran gegangen war eine umfangreiche 80-stündige Ausbildung, die seit November abends und an einigen Wochenenden absolviert wurde.

Ausbilder Sven Bartens (www.einseinsdrei.de) hatte für diese Ausbildung ein Unterrichtspaket entworfen, das die Teilnehmer exakt auf ihre Aufgaben vorbereitet. Neben den medizinischen und rechtlichen Grundlagen wurden in vielen Fallbeispielen auch verschiedenste Situationen trainiert, die auf einen First Responder im Einsatz zukommen können.

Bartens kann dank seiner jahrelangen Tätigkeit im Rettungsdienst hier auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz zurückgreifen, den er exzellent an die Probanden vermittelte. Dennoch waren die Teilnehmer am Prüfungstag nervös und aufgeregt, galt es doch in einer 90-minütigen mündlichen und praktischen Prüfung zwei unterschiedliche Notfallsituationen richtig zu erkennen und fachgerecht zu versorgen. Die drei Tage zuvor absolvierte schriftliche Prüfung hatten bereits alle bestanden.

Im Beisein der Bürgermeister aus Köthel/Lauenburg, Köthel/Stormarn und des stellvertretenden Bürgermeisters aus Hamfelde/Stormarn, sowie des Wehrführers der FF Köthel konnte dann am Ende allen Teilnehmern zur bestandenen Prüfung gratuliert werden. Sechs der neun Teilnehmer werden ab sofort die First Responder Gruppe in Köthel verstärken, drei weitere sorgen in der Gemeinde Hamfelde/Stormarn für mehr Sicherheit.

Seit dem Jahr 2009 existiert in Köthel die First Responder Einheit der Freiwilligen Feuerwehr, die durch die Leitstelle zusätzlich alarmiert wird, wenn in Köthel und Umgebung ein rettungsdienstlicher Notfall gemeldet wird, zu dem ein Rettungswagen alarmiert wird. Durch ihre örtliche Nähe können die First Responder wesentlich schneller bei einem Patienten sein und überbrücken dann die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Wertvolle Minuten, die im Zweifelsfall über Leben und Tod entscheiden können. Um den Fortbestand der Gruppe und die 24-stündige Verfügbarkeit auch in den kommenden Jahren sicherzustellen, war die nunmehr erfolgte Verstärkung notwendig geworden. Alleine im letzten Jahr wurden die First Responder 92 mal von der Leitstelle alarmiert.

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 30.Jan.2017 | 12:34 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen