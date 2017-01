Ahrensburg / Glinde : Neujahr: Drei Automaten gesprengt

1 von 1 Foto: rtn 1 von 1

In der Neujahrsnacht sind in Glinde zwei Zigarettenautomaten gesprengt worden. Gegen 1 Uhr beobachteten zwei Zeugen, wie fünf bis sechs männliche Personen einen Automaten im Buchenweg aufgesprengten und die Kasse entwendeten. Etwa 20 Minuten später erschienen die Täter wieder am Tatort und machten sich erneut am Automaten zu schaffen. Ein Zeuge versuchte die Gruppe zu stören. Er wurde jedoch mit Reizstoff angegriffen und verletzt. Danach flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Noch während der Anzeigenaufnahme wurde der Polizei die Spengung eines Automatens im Holstenkamp gemeldet. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Tätergruppe wird mit 20-25 Jahre alt beschrieben. Alle waren dunkel gekleidet. In der gleichen Nacht wurde gegen 3:30 Uhr im Helgolandring in Ahrensburg ein Automat geknackt und die Zigaretten entwendet.

