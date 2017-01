Reinfeld : Neues Leben im alten Pastorat

vergrößern 1 von 4 Foto: fsh 1 von 4





Mit der offiziellen Einweihung und Segnung des historischen Predigerwitwenhauses durch die Sternsinger geht ein Jahr intensiver Bauzeit zu Ende. Pastorin Dr. Christina Duncker ist die neue Hausherrin im alten Backsteingebäude, das 1744 auf Veranlassung von Pastor Claudius von Herzog Friedrich Carl gestiftet wurde und sich seit 1802 zur Unterbringung der Pastorenwitwen im Besitz der evangelischen Kirchengemeinde befindet.

Gestern konnte sie fast 100 interessierte Gäste zu einem Rundgang begrüßen, bevor sie das Pastorat am Mittwoch beziehen wird. 70 Quadratmeter nehmen die Amtsräume ein, 250 Quadratmeter der Wohnbereich der Pastorin. „Das ist so in der Pastoratsverordnung festgelegt“, erklärt Architekt Andreas Voßgrag aus Lübeck, der das historische Gebäude komplett sanierte, dabei die alte Backsteinfassade erhielt und ein modernes Innenleben schuf.

Beim Richtfest vor einem halben Jahr war schon abzusehen, dass die Sanierung wesentlich teurer werden würde als veranschlagt. Das historische Gemäuer wies so einige Tücken auf. Die Wände waren nass, das Mauerwerk bröckelte weg, das Dach fiel in sich zusammen. „Je weiter wir vorankamen, umso mehr Mängel offenbarten sich – wie so oft bei historischen Bauten“, so Voßgrag.

Schließlich stand die Kirchengemeinde vor der Frage: Weiter sanieren? oder alles abreißen und neu bauen? Am Ende entschied der Kirchengemeinderat sich für den Erhalt des alten Gebäudes. „Das Haus ist ein prägender Name für Reinfeld und repräsentiert die Geschichte der Stadt“, begründet Pastor Bernd Berger die schwierige Entscheidung. Das Predigerwitwenhaus habe nicht nur einen baulichen, sondern vor allem einen ideellen Wert. Zu viele alte Häuser in der Karpfenstadt seien in der jüngsten Vergangenheit dem Bagger gewichen.

730 000 Euro kostete die komplette Restaurierung inklusive aller Nebenkosten. „Wir haben hier keinen Luxus eingebaut, sondern es so instand gesetzt, wie es noch nie war“, so Pastor Berger. Die Gemeinde habe das Gebäude als ein Pastorat saniert, das noch weiteren Pastorengenerationen dienen solle. „80 Prozent am Haus sind neu, 20 Prozent konnten wir erhalten“, erklärte der Architekt, der dies sehr anschaulich anhand von Fotos demonstrierte.

Selbstverständlich entspricht der Bau allen modernen energetischen Gesichtspunkten. Berger: „Wir hoffen, dass wir einen Förderzuschuss in Höhe von 150000 Euro vom Kirchenkreis bekommen.“ Durch den Verkauf des angrenzenden Pastorats aus den 60er Jahren und einem Einfamilienhaus in der Heimstättenstraße konnte das Bauvorhaben mitfinanziert werden. „Ich bin mehr als begeistert und hoffe, dass viele Menschen den Weg zum Pastorat finden“, sagte eine strahlende Pastorin Duncker bei der Einweihung: . Die Gäste zeigten sich ebenfalls sehr angetan. „Wie schön, dass das Haus noch da ist“ oder „Sehr geschmackvoll saniert“ - diese Aussage hörte man von allen Seiten.

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 08.Jan.2017 | 19:46 Uhr