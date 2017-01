Neu gedacht: Slam Poetry trifft offene Bühne

1 von 1 Foto: Nie 1 von 1

Als das Oldesloer Kultur- und Bildungszentrum (Kub) im September eröffnete, starteten auch neue Reihen im Kulturtempel. Eine ist „Mary Stolpe vor dem Wortgericht“ – die erste Kooperation der Volkshochschule und des Musikervereins Klngstdt. Gedacht war diese Veranstaltung zunächst als Oldesloer Poetry Slam. Doch schon zur ersten Auflage im September zeigte sich, dass Künstler unterschiedlichster Richtungen eine offene Bühne suchten, während viele Poetry Slammer eher skeptisch reagierten.

„Wird es ein Wettbewerb oder nicht? Kommen prominente Mitwirkende oder nicht? Reicht nicht der reine Slam, den es schon in Bargteheide gibt?“ Es gab viele offene Fragen. Aus der ersten Ausgabe wurde ein Sammelsurium an Auftritten von Gesang über Slam Poetry bis vorgelesener Literatur und einem Auftritt einer jungen Stormarner Songwriterin. Und so stellten sich die VHS und Klngstdt die Frage, ob man nicht das Konzept genau in diese Richtung ändern sollte. „Ich finde es total erfreulich, wenn wir es schaffen, uns nicht nur auf eine Kunstrichtung zu konzentrieren, sondern ein Forum für Talente aus den unterschiedlichsten Bereichen bieten“, so Karin Linnemann von der VHS. „Wir laden alle Slammer, Literaten, Musiker, Künstler, Tänzer und jeden, der Lust hat, etwas vorzutragen, ein“, sagt auch Christian Bernardy von Klngstdt. Die „Open stage Rotation“ der Klangstädter wird in das Event integriert.

Wortgericht wird die erste regelmäßige Veranstaltung im Kub, die kein Eintritt kostet. Stattdessen wird ein Sparschwein am Ein- und Ausgang stehen, in das Besucher einen Obolus spenden können. Das Format soll bis Ende des Jahres – mit einer Sommerpause im Juli und August – monatlich stattfinden. Los geht es heute Abend ab 20 Uhr. Zugesagt haben bereits: Sigrid Stephenson (Autorin), Susanna Fofana (Autorin), Mary Panzer (Slam Poetry), Michel Eißing (Slam Poetry), Irgendwiehörbar (Musik), Isabel Jekstadt (Musik).



von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 05.Jan.2017 | 15:14 Uhr

