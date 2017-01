Nachwirkungen

1 von 1 1 von 1

Sponsoren, Investoren, ja auch Lokalpolitiker, Mitbürger oder Organisatoren wollen manches Mal schnell Ergebnisse sehen, wenn etwas neu angestoßen wurde. Und so wurde ich in den vergangenen Wochen häufig gefragt, ob ich denke, dass sich das Kub Bad Oldesloe „gelohnt hat“. Schließlich seien ja manche Veranstaltungen recht leer geblieben andere sehr voll, was könne man als Bilanz sagen? Dasselbe fragte man mich zum „Kleinen Theater“. „Glauben Sie, dass der Umschwung geschafft ist mit den neuen Vereinen?“ – Ich finde in allen Punkten ist es viel zu früh, Bilanz zu ziehen. Woran will man eigentlich den Erfolg kultureller Einrichtung messen? Es sind schließlich nicht nur die Zahlen der verkauften Tickets oder Auslastungsprozente. Das sieht gut aus in Statistiken, aber kulturell muss es gar nichts bedeuten. Man kann populäre Kunst anbieten, die ein großes Publikum anspricht, aber ist das gut für die kulturelle Szene? Ich denke in fünf Jahren kann man sich trauen, auf Entwicklungen zu schauen. So wie sich in Bad Oldesloe zum Beispiel die Früchte der intensiven Bemühungen um die Popmusiklandschaft bemerkbar machen (siehe Artikel links).

Vielleicht gibt es auch noch jahrelang die Talkshow von Christian Bernardy im Kub. Am Sonntag findet die „Qualityzeit“ zum ersten Mal 2017 statt. Das Motto „Paradiesische Verhältnisse“ (16 Uhr). In Sachen Livemusik sieht etwas mau aus dieses Wochenende im Kreis. Discofans hingegen werden gut bedient. Die Oldesloer Disco Seh-Sie setzt auf „Schlager&Discofox“ am Sonnabend ab 21.30 Uhr. Der Trittauer Fun-Parc lädt heute zu „Ich und mein Holze“ (22 Uhr) und morgen ist „Norddeutschlands beste Partynacht“ versprochen (22 Uhr).

>Album der Woche: Sohn „Rennen“. Atmosphärische, melancholische Electro-Klänge

