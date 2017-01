Nachbarn spenden – kleiner Kasten soll jetzt Leben retten

1 von 1 1 von 1

n Trittau wurde jetzt ein öffentlich zugänglicher Defibrillator in der Siedlung Hasenberg eingeweiht. Dieses Gerät ist für Laien konzipiert und kann Leben retten, wie der Initiator Wolfgang Kopetz, leitender Notarzt des Rettungsdienstes Stormarn, erklärte: „Wichtig ist, die Rettungskette einzuhalten. Passiert ein Herzstillstand ist das Gerät einfach zu bedienen. Zwei Elektroden sind anzulegen, dann analysiert das Gerät selbstständig, ob ein Schock notwendig ist. Danach muss sofort mit der Herzdruckmassage begonnen werden.“ Die Rettungsdienste hätten eine gesetzliche Zeitvorgabe, in acht bis zehn Minuten am Einsatzort zu sein, die Reanimation ist aber sofort wichtig, da sonst durch Sauerstoffmangel das Gehirn geschädigt wird. Der Arzt appellierte an alle Mitbürger, die Erste Hilfe aufzufrischen, um keine Angst zu haben, etwas falsch zu machen. „Falsch ist, gar nichts zu tun“, betonte er.

Hintergrund der Aktion war der Herzstillstand eines Nachbarn, der zum Glück reanimiert werden konnte und nach einem Krankenhausaufenthalt wieder zu Hause ist. Kopetz arbeitet auch als Anästhesist im Tessin/Schweiz, wo ein umfangreiches Ersthelfersystem aufgebaut wurde. Über 1000 Defibrillatoren wurden im Tessin aufgestellt an Bushaltestellen, in Bahnhöfen und anderen öffentlichen Stellen. Jeder Polizeiwagen hat zudem einen an Bord. „Hier gibt es auch schon Geräte, zum Beispiel im Kreishaus in Bad Oldesloe, aber wenn das Haus geschlossen ist, ist es nicht zugänglich. Ein Herzinfarkt hält sich aber nicht an Bürozeiten“ kritisiert Kopetz.

Die Nachbarschaftsinitiative sammelte Spenden für ein eigenes Gerät, das jetzt im Ernst-Barlach-Ring 12 hängt. 2500 Euro kamen zusammen. Durch den Kauf eines günstigen Messegerätes wurden nur 1000 Euro ausgegeben. „Das ist ein gutes Polster, denn die Elektroden müssen regelmäßig ausgetauscht werden und alle sieben Jahre muss auch der Akku getauscht werden“, so Holger Schmidt, früherer Rettungsassistent, der die Funktionsweise des Gerätes erklärte.

Bürgermeister Oliver Mesch war auch als Nachbar vor Ort und begrüßte die Initiative: „Das ist ein großartiges nachbarschaftliches Engagement. Und hatte Anstoßwirkung für die Politik, die sowieso über die Anschaffung eines Gerätes diskutierte. Jetzt wird Geld für zwei Geräte bereit gestellt“, berichtet Mesch. Jedes Jahr werden weitere Geräte in Trittau hinzukommen. Auch an Firmen soll appelliert werden, einen Defi anzuschaffen.

