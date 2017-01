Ahrensburg : Musterhaft für inklusiv-kooperativen Unterricht

1 von 1 Foto: Rüscher 1 von 1

„Ich bin wirklich sehr beeindruckt von der Arbeit und dem Engagement der Lehrerinnen und Lehrer“, betonte die Ministerin für Schule und Berufsbildung, Britta Ernst (SPD), gestern in der Woldenhornschule, Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung des Kreises Stormarn. Bei ihrem ersten Schulbesuch 2017 informierte sich die Ministerin vor allem über die inklusiv-kooperative Beschulung.

„Ahrensburg spielt dabei eine Vorreiterrolle, der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung hilft beiden Seiten – die Kinder können voneinander lernen“, hob Britta Ernst hervor. Vier Klassen mit insgesamt 25 Kindern der Woldenhornschule werden im gegenüberliegenden Neubau der Grundschule Am Schloss gemeinsam mit Schloss-Grundschülern unterrichtet, „die unmittelbare Nähe beider Einrichtungen birgt optimale Chancen“, bezeichnete Britta Ernst diese „Campus-Lösung“ als beispielhaft. Durch den gemeinsamen Unterricht entstehe kein Automatismus, der irgendwann in einer Werkstatt für Behinderte ende, so die Ministerin, „die benachteiligten Kinder werden auf die Welt und das Leben vorbereitet.“

Woldenhorn-Schulleiter Henning Rohwedder sagte, „durch den Neubau an der Grundschule haben wir gleich von Beginn an die Klassenräume gezielt für den gemeinsamen Unterricht planen und bauen können, jede Klasse der Woldenhornschule hat eine Partnerklasse aus der Grundschule, die räumlich gleich nebenan liegt – das war schon eine besondere Chance.“

Auch Bürgermeister Michael Sarach bewertete die „Campus-Lösung“ als „musterhaft für Schleswig-Holstein“, für die Menschen in dieser Stadt ist Inklusion ein wichtiges Thema – nicht zuletzt durch das Engagement des Behindertenbeirats.“ Eine Erweiterung des inklusiv-kooperativen Unterrichts ab der fünften Klasse wäre wünschenswert, „wir scheitern im Moment am Raumbedarf, es gibt keine freien Kapazitäten“, sprach sich Sarach zugleich dafür aus, dieses Unterrichtsangebot nicht an den Stadtrand zu verlagern, sondern – wie am Beispiel Woldenhornschule – mitten in der Stadt zu belassen.

Für Ministerin Britta Ernst ist es denkbar, inklusiv-kooperativen Unterricht auch an Gemeinschaftsschule und berufsbildenden Schulen zu realisieren und dabei auch den Übergang von Schule in den Beruf, zum Beispiel durch spezielle Berufsberatungen, für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen zu erleichtern. Die Woldenhornschule wird zur Zeit von 155 Kindern aus dem gesamten Kreis Stormarn besucht.