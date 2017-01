Ahrensburg : Morde, Wälder und Martin Luther

vergrößern 1 von 4 Foto: Nie 1 von 4







Bekannte Autoren, Personen der Zeitgeschichte, Politiker oder Sportler. Sie blicken von 50 Plakaten, die im Treppenhaus der Buchhandlung Stojan hängen. Es sind genau die 50 Werbematerialien, mit denen eben diese Anzahl an „Literatur live“-Veranstaltungen in Ahrensburg in den vergangenen Jahren präsentiert worden waren.

Joachim Becker, Inhaber der Buchhandlung, zeigte sich nach eigener Aussage erstaunt, als seine Frau ihn darauf hinwies, dass im Jahr 2016 die 50. Veranstaltung erreicht werden konnte. „Ich hatte kein Gefühl dafür, dass es echt schon so viele Termine waren – aber wenn man es alles durchgeht, kommt man schnell darauf, dass das stimmt“, so Becker, dem es nicht nur ein berufliches Anliegen ist, die Ahrensburger und Gäste aus ganz Stormarn für Literatur zu begeistern.

Mittlerweile steht auch fest, dass es weitergeht mit der beliebten Reihe im Marstall. „Auch in diesem Jahr ist es eine Kooperation des Marstalls, 20 Wines und uns. Wobei wir als Buchhandlung und der Marstall für die Inhalte zuständig sind“, erklärt Becker. Zwischenzeitlich hatte er schon daran gedacht, hinzuschmeißen. „Die Planungen für diese Saison waren irgendwie frustrierend. Manche Agenten stellten sich wirklich wahnwitzige Gagen für ihre Autoren vor, andere Autoren erklärten, dass sie lieber nur in Hamburg lesen und nicht raus in die Kleinstädte kommen. Noch dazu machen uns größere Literaturfestivals das Leben leider nicht unbedingt leichter“, erklärt der erfahrene Buchhändler.

Doch dann kamen Zusagen von „sehr interessanten und spannenden Autoren“. Zusagen, die auch Beckers Motivation in kürzester Zeit wieder herstellen konnten. „Ich freue mich jetzt sehr auf die drei Termine in den nächsten Monaten“, so Becker.

Am 16. Februar wird Mechthild Borrmann zu Gast sein. Die 1960 geborene Autorin präsentiert dann ihren neuen Roman „Trümmerkind“, dessen fiktive Handlung sich rund um reale Morde im Nachkriegs-Hamburg dreht. „Wichtig ist, dass es sich nicht um triviale Krimis handelt, sondern um echte Krimiromane“, erklärt Becker. Borrmann wurde für das Vorgängerwerk „Wer das Schweigen bricht“ 2012 sogar mit dem „Deutschen Krimipreis“ ausgezeichnet.

Eine echte deutschlandweite Buchpremiere eines Bestsellerautors kann „Literatur live“ am 2. März präsentieren. Der erfolgreiche Sachbuchautor und Förster Peter Wohlleben stellt dann sein neues Werk „Gebrauchsanweisung für den Wald“ vor, das einen Tag vorher auf den Markt kommen wird. „Darüber freuen wir uns natürlich besonders. Wohllebens Bücher und er als Autor sind sehr gefragt“, ist Becker stolz, einen Autor vor Ort zu haben, der die Verkaufslisten in den vergangenen Jahren mehrfach anführte.

Am 21. März kommt – passend zum „Lutherjahr“ – Friedrich Schorlemmer aus Wittenberg nach Ahrensburg. „Er ist der kompetenteste Fachmann, wenn es um Luther geht. Wer, wenn nicht er, sollte ein Buch über Luther schreiben können“, sagt Becker. Außerdem sei der in der DDR aufgewachsene Schorlemmer eine interessante Person der Zeitgeschichte. Der Träger des Bundesverdienstordens gehörte zu den friedlichen Begleitern der Wende Ende der 1980er Jahre. „Ich würde mich freuen, wenn auch Schüler zu der Veranstaltung kommen“, merkt Becker an.

>Eintrittskarten für 10 bis 15 Euro gibt es in der Buchhandlung Stojan in Ahrensburg oder im Internet unter www.ticketmaster.de

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen