Bargteheide : Modellprojekt kommt bei der Ministerin gut an

„Wir möchten mehr Kitas zu Familienzentren ausbauen“, sagt Monika Heinold (Grüne). Die Finanzministerin besuchte gestern ein bereits Bestehendes in Bargteheide. In der „Wolke 3“ ist das bereits Wirklichkeit geworden, neben der Kita finden sich im Haus auch viele Beratungsangebote für Eltern und Kinder. Quasi ein Modellprojekt. „Das ist komplett neu für mich“, staunte die Ministerin, die selbst ausgebildete Erzieherin ist. Sie sei stolz darauf, was hier schon auf die Beine gestellt worden sei: „Andere Zentren könnten diese Ideen nutzen.“

„Haben sie den Mut für Verbesserungswünsche“, sagte sie den Mitarbeitern. Und die legten gleich los. „Ein Problem sind die unterschiedlichen Förderprogramme“, so Pastor Andreas Feldten, der Vorsitzende des Kindergartenausschusses. Ein weiteres die Mittelvergabe durch den Kreis: „Dafür sind viele Anfragen nötig, das ist ein Irrsinn an Verwaltungskosten.“ Das Kita-Personal sei knapp: „Ich könnte sofort mehrere Stellen besetzen.“ Er würde auch muslimische Mitarbeiterinnen einstellen. Auch die Mittel für die Koordination würden bisher nur für ein Jahr vergeben, sodass die jetzige Stelle befristet bleibt.

In den drei kirchlich getragenen Kitas arbeitet Rita Bogateck als Koordinatorin für das Familienzentrum. Psychologin Bärbel Suckow leistet dabei auch mobile Erziehungs- und Lebensberatung. „So niedrigschwellig wie möglich“, erklärt sie. Dafür seien Kitas ein idealer Ort, weil die Hemmschwelle niedrig sei. Hier könne sie auch Menschen mit Migrationshintergrund erreichen. Ganz „nebenbei“ pflegt Rita Bogateck eine Internetseite mit allen Angeboten in Bargteheide (www.familienzentrum-bargteheide.de).

„Wir leisten hier im Prinzip auch Erwachsenenbildung“, betont die stellvertretende Kita-Leiterin, Gudrun Krogmann. Ein respektvoller Umgang mit den Eltern sei dafür nötig. Alle 26 Mitarbeiterinnen hätten sich dafür weiterqualifiziert. Die Fortbildungen wurden vom Land finanziert. Den Bedarf dazu sieht auch die Ministerin: „Bisher hat sich die Erzieherausbildung nur auf das Kind konzentriert.“ Falls sie nach der Wahl noch Ministerin bleibt, möchte Heinold die bestehenden Angebote weiter zusammenführen und die Kitafinanzierung neu ordnen: „Wenn Hilfe auf kurzen Wegen erreichbar ist, sparen die Eltern Zeit und Kraft.“ Auch Feldten hofft, dass das Landesprogramm weiterläuft: „Wir blicken jetzt gespannt auf die Landtagswahl.“ Denn das Pflänzchen Familienzentrum habe gerade erst begonnen zu wachsen.