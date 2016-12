Bargteheide : Mitsingen und Mitschunkeln

1 von 1 Foto: jf 1 von 1

Es ist bereits das fünfte Mal, dass in der Bargteheider Kirche an der Lindenstraße 2 das Jahr mit einem Konzert ausklingt. An diesem Samstag, 31. Dezember, spielen ab 23 Uhr Küster Eduard Buczkowski am Akkordeon und Jonathan Rubarth an der Gitarre fröhlich-beschwingte Musik zum Mitsingen und Mitschunkeln. Pastor Jan Roßmanek greift zur Ukulele und liest zudem heitere Silvesterliteratur. Das Ganze steht unter dem Motto „Eddi, Johnny und Janni an Silvester“ und endet dann gemeinsam um Mitternacht bei Berlinern und Sekt. Der Eintritt für das Konzert beträgt 9 Euro, ermäßigt 6 und 4 Euro. Im Vorverkauf sind die Karten um 1 Euro günstiger in der Arkaden-Buchhandlung, der Bargteheider Buchhandlung sowie der Filiale der Sparkasse Holstein zu erwerben. Küster Eddi Buczkowski: „Wir werden noch Restkarten ab 22.30 Uhr anbieten, aber lieber jetzt schon die Silvesterkarten sichern!“ Auch Pastor Jan Roßmanek freut sich auf den gemeinsamen Jahresausklang: „Natürlich ist ein stimmungsvolles Silvesterfeuerwerk garantiert, dafür sorgt schon die Nachbarschaft.“

von Volker Stolten

erstellt am 27.Dez.2016 | 18:19 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen