Ahrensburg : Mit wenig Geld First Class um die Welt

Reisen bildet, und nicht selten sind Erlebnisse Ideengeber. Jan Wanderer und Moritz Stoldt gingen nach dem Abi auf Backpacker-Tour nach Australien und Neuseeland. Im Flugzeug mussten sie mit ihren Rucksäcken durch die First- und die Business-Class gehen. „Wir dachten ‚Wow, da kommen wir nie hin‘“, sagt Moritz Stold. Aber genau das versuchten sie anschließend. Und zwar mit Erfolg.

„Wir fanden einen Blog von einem Vielflieger und waren angefixt“, sagt Jan Wanderer. Beide wühlten sich durch US-Blogs und Foren, die sich alle nur darum drehten, wie man die Regeln im Flug- und Reisebusiness für sich ausnutzen kann: „Wir haben ein Jahr gelesen und eine ganze Welt dahinter entdeckt.“

Diese Welt haben die Fluggesellschaften selbst erfunden. Aus der Erkenntnis, dass fünf Prozent der Kunden 70 Prozent des Umsatzes ausmachen entwickelten sie Vielflieger-Programme, um eben diese Kunden an ihre Gesellschaft zu binden. Das Prinzip ist dasselbe wie bei einer Kundenkarte: Man bekommt Prozente. Bei den Fliegern geht es aber nicht um Umsatz, sondern um geflogene Meilen.

Das Prinzip, das Jan Wanderer und Moritz Stoldt verfolgen, ist ebenfalls einfach: Die Meilen möglichst effektiv sammeln und in Flüge umwandeln. „Kürzlich sind wir zum Beispiel von Hannover über Wien nach Zürich und zurück geflogen. Weil jede Fluggesellschaft andere Regeln hat und Inland- und Auslandsflüge unterschiedlich gewertet werden, wären das bereits 6000 Meilen gewesen. Weil es gerade eine Aktion und Boni gab, sind wir auf 17 000 Meilen gekommen.“

Das reicht natürlich noch lange nicht für eine Fernreise, aber Meilen lassen sich auch mit Kreditkarten, Einkäufen und Buchungen sammeln. Wer genug Meilen auf dem Konto hat und ohnehin viel beruflich fliegt, greift da gerne mal zum Alu-Reisekoffer oder anderen Accessoires. Man kann für dieselben Punkte aber auch eine luxuriöse Flugreise buchen – wenn man weiß, wie es geht. Ein Vorteil bei Flügen, die mit Punkten gebucht werden, ist nämlich, dass der Aufpreis für Business oder First-Class nicht annähernd so hoch ist wie bei normalen Buchungen.

Zweiter Vorteil der Punkte-Flüge sind die Stopps. Die Tabellen, wie viele Meilen man für Flüge in die USA oder nach Asien einsetzen muss, sind nach Regionen aufgeführt und Stopps sind erlaubt. Das heißt, „statt Frankfurt – New York kann man für dieselbe Meilenzahl Hamburg - Frankfurt - New York - Los Angeles - Miami und zurück buchen, und das First Class“, so Moritz Stoldt.

Die Möglichkeiten theoretisch zu kennen ist das eine, sie auch nutzen zu können das andere. „Die Fluggesellschaften machen es absichtlich schwierig, weil sie natürlich lieber Koffer verkaufen. Deshalb heißt es am Telefon meistens, dass dieses oder jenes nicht geht“, so Stoldt.

Wer einfach nur seine Meilen einlösen möchte, habe normalerweise weder das Wissen, noch die Zeit oder die Lust, lange mit einer Hotline zu diskutieren. Man kann das aber auch Jan Wanderer und Moritz Stoldt überlassen. Wenn man ihnen Zielorte und Reisetermine mitteilt, übernehmen sie das für 60 bis 150 Euro. „Wir kennen die AGB und wissen, was geht. Da diskutieren wir auch mal 20 Minuten mit der Hotline“, so Jan Wanderer.

Auf die Idee, damit Geld zu verdienen, hatten sie andere Fluggäste aus der Business oder First Class gebracht, die fragten, wie sich so junge Leute so etwas leisten können. Die fast diebische Freude, für nahezu lau auf Plätzen für mehrere 1000 Euro sitzen zu können, genießen die beiden mehr als den Luxus selbst. „Die Wege dafür zu finden, etwas zu erreichen, was man eigentlich gar nicht erreichen kann, ist der eigentliche Thrill“, sagen Jan Wanderer und Moritz Stoldt: Wir sitzen dann da und denken ‚Das kann doch gar nicht wahr sein‘.“

Jan Wanderer aus Siek, der von der Ahrensburger Stormarnschule auf ein Hamburger Gymnasium gewechselt war, hatte dort Moritz Stoldt kennengelernt. Beide studieren. Wanderer Betriebswirtschaftslehre in Lüneburg, Stoldt, dessen Eltern vor drei Jahren nach Ahrensburg zogen, Wirtschaftsinformatik in Hamburg.

„Im Mai haben wir upgrd.de gegründet und sind dabei, es als Unternehmen aufzubauen. Das nimmt viel Zeit in Anspruch, deshalb lassen wir das Studium gerade ein bisschen schleifen“, sagen die beiden, die „hauptberuflich eigentlich schon Vielflieger“ sind. Nebenbei haben sie auch noch das ebook „Billigflüge finden & buchen: Schritt-für-Schritt Anleitung zum günstigen Fliegen“ geschrieben, das bei amazon gut bewertet wird. Zudem schreiben sie gemeinsam mit drei anderen einen Blog im Portal reisetopia.de.

Vor gut einem Jahr hatten sie ihren ersten Businessflug mit Bonuspunkten gebucht. In der upgrd-Außenstelle in Ahrensburg hängt eine Weltkarte mit kleinen LED, die zeigen, wo Jan Wanderer und Moritz Stoldt geflogen sind. „80 Prozent der Reisen waren in dem Jahr.“ Eine „unfassbare Erfahrung“, die sie eigentlich selbst kaum glauben können.

von Rolf Blase

erstellt am 13.Jan.2017 | 06:00 Uhr