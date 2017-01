Mit Teamwork zum Klassenerhalt

1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Zweite Liga – der TSV Bargteheide ist dabei. Auch in der kommenden Saison. Zumindest die Frauenmannschaft der Triathlon-Sparte hat den Klassenerhalt geschafft und damit eine erfolgreiche Premierensaison nach dem Aufstieg in die zweithöchste Triathlon-Liga Deutschlands gefeiert. Mit einer wahren Energieleistung landeten die Ausdauersportlerinnen am Ende auf dem siebten Tabellenplatz und hielten souverän die Klasse. Anders übrigens als ihre männlichen Teamkollegen, die den direkten Gang in die Regionalliga antreten müssen. Im Vorjahr hatten beide Teams nach dem sensationellen Doppelaufstieg gemeinsam auch den Titel „Mannschaft des Jahres“ nach Bargteheide geholt. In diesem Jahr können zumindest die Frauen ihren Titel verteidigen – haben sie es mit ihrem Coup doch erneut auf die Kandidatenliste bei der Wahl zu Stormarns „Mannschaft des Jahres“ geschafft.

Dabei durften sich die Bargteheiderinnen in der zurückliegenden Serie auf drei Eckpfeiler für den Erfolg verlassen. Zusammenhalt, eine passende Mischung aus Routine und jugendlicher Unbekümmertheit sowie familiäre Atmosphäre innerhalb der Mannschaft und des Vereins waren ausschlaggebend für den Klassenerhalt - so hatte es Abteilungsleiter Stephan Schott auch schon im Verlauf der Saison analysiert. „Unsere Philosophie sieht vor, dass alle ambitionierten Athleten im Liga-Team starten dürfen, egal aus welcher Altersklasse sie kommen – bei uns stimmt die Mischung“, betonte Schott mit Blick auf das ausgewogene Mannschaftsgefüge mit Kapitänin Bettina Lange, Rike Kubillus, Maren Ernst, Stina Mick und Gaststarterin Lisa Müller-Ott. Alle ergänzten sich im Schwimmen, Radfahren und Laufen. So konnten stärkere Athleten die Schwächen anderer ausgleichen oder im für die TSV-Equipe ungewohnten Teamwettbewerb der 2. Bundesliga die Mannschaftskollegen mitziehen.

Dank Investition und Vertrauen in die jüngeren Generation drängen bei den Stormarnerinnen auch für die neue Saison eigene Nachwuchskräfte ins Team. Sandra Kiel, Hjordis Mick und Jule Hey sind bereit für die Liga und wollen mit der 47-jährigen Deutschen Meisterin der Seniorinnen, Bettina Lange, an den Start gehen. Müller-Ott dagegen verlässt die Mannschaft. Das zeigt: Der TSV bleibt sich auch in der kommenden Serie treu: Erfolg ist ein Ziel – aber diesem Ziel wird nicht alles untergeordnet. Das Budget bleibt auf dem Vorjahresniveau, um externe Zugänge buhlen Lange und Co. nicht. Der TSV Bargteheide ist ein Breitensportverein. Die Verantwortlichen wollen weiterhin auf die Sportler aus dem eigenen Club setzen. In der Landesliga geht daher ein zweites Team an den Start, um die Talente an den Ligabetrieb heranzuführen. „Der Start in Ligawettkämpfen ist nicht der Leistungsspitze des Vereins vorbehalten, sondern soll allen interessierten und ambitionierten Athleten eine Möglichkeit bieten, sich zu messen und ihren Verein zu repräsentieren“, verdeutlicht Schott das Credo der Abteilung. Auch in den unteren Mannschaften soll die Mischung aus „jungen Wilden“ und Routiniers stimmen.

Lange ist derweil mit Blick auf den Kader optimistisch, dass die Triathletinnen im zweiten Jahr in der zweithöchsten Wettkampfklasse sogar zulegen können. Auch wenn der Klassenerhalt das primäre Ziel bleibt: Der TSV habe Potenzial für Tabellenplatz fünf. Bei der Sportlerwahl haben die Triathletinnen sogar das Potenzial für mehr.





von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 29.Jan.2017 | 14:38 Uhr