Bad Oldesloe : Mit Oper aufs Glatteis gewagt

Premierenstimmung im Oldesloer Kub. Mehr noch, die Inszenierung „Mad Lovers“, ein Opernpasticcio über Gefühle mit Studenten der Musikhochschule Lübeck (MHL) war eine Uraufführung. Das Publikum zeigte sich nach der rund 75-minütigen Aufführung begeistert.

„Wir haben für diese Idee hier einen Hafen gefunden“, freute sich Rico Gubler über die Kooperation mit dem Kultur- und Bildungszentrum. Der Rektor der Musikhochschule Lübeck (MHL) zeigte sich nach der Premiere von „Mad Lovers“ angetan – vom Oldesloer Gebäude wie auch von der Leistung seiner Studenten. „Das haben sie ganz ordentlich gemacht“, fand er. Das Publikum jubelt, tosender Beifall und der Rektor spricht von „ganz ordentlich“? Kub-Chefin Inken Kautter lächelt verschmitzt: „Das ist halt eine Bildungseinrichtung. Da werden die Schwächen sofort seziert. Da kommt dann ein vergiftetes Lob: ‚Das war gut, aber du weißt, dass du es besser kannst‘.“

Inken Kautter gibt zu, dass sie im Vorwege ein paar Schweißperlen auf Stirn hatte. „Ich war mir sicher, wir bieten so was Tolles an, da werden die Leute Schlange stehen“, erzählt sie. Zudem ging sie davon aus, dass es wegen der Blumendorfer Begegnungen und der Konzerte in der Peter-Paul-Kirche eine treue Klassik-Fangemeinde gebe. Aber der Vorverkauf gestaltete sich „extrem verhalten“. „Experimente sind immer schwer zu verkaufen und mit Mad Lovers hatten wir ja auch keinen zugkräftigen Operntitel.“ Egal. Am Premierenabend wurde die Nachfrage dann ja doch noch so groß, dass die Chefin persönlich zusätzliche Stühle ranschleppte. Der Sonntagstermin war komplett ausverkauft. Wahrscheinlich hatte sich die Qualität der Aufführung rumgesprochen.

Im Vorwege gab es durchaus Zweifel. Sind drei Aufführungen nicht doch zu viel? Sind 20 Euro Eintritt nicht zu hoch? Inken Kautter: „Wenn man sagt, es sind ja ‚nur‘ Studenten, ist es vielleicht teuer. Verglichen mit anderen Opernkarten war es billig.“ Sie habe sich bei der Preisgestaltung am Eintritt bei der MHL orientiert. Beschwerden habe es keine gegeben. Im Gegenteil – viele Glückwünsche zu der gelungenen Produktion. „Für nur eine Aufführung war mir der ganze Aufwand zu hoch. Also zwei. Als dann die Entscheidung fiel, den Saal quer zu bespielen, was Plätze kostet, habe ich eine dritte Aufführung gefordert“, schildert sie die Entwicklung. Seitens der Darsteller gab es da keinen Widerspruch, die freuten sich.

Die Kooperation mit der MHL gehört für Inken Kautter zum Kub-Konzept. „Ich muss Schroth und Scheibner bringen – das sind sichere Abende mit wenig Arbeit. Ich muss auch mal was wagen. Und manchmal muss man sich auch mal auf totales Glatteis begeben. Ein Haus kann nur über eigene Projekte eine Handschrift entwickeln“, sagt sie. „Mad Lovers“ war so ein Glatteis-Projekt.

Eine Woche lang hatten die Studenten im Kub geprobt. „Das ist eine eingeschworene Truppe geworden“, schwärmte Regisseur Gregor Horres von dem Team: „Die spielen richtig miteinander.“ In Lübeck gehört es zum Lehrplan, nicht nur Gesang zu unterrichten, sondern auch sich ein Aufführungen zu beweisen. Aus gutem Grund wie der Profi weiß: „Sie müssen lernen, dass der Körper wie ein Automat funktionieren muss, denn der Kopf hat bei Dirigenten zu sein.“ Auch für das Kub und dessen Team ist er voll des Lobes. Horres: „Wir sind hier so freundlich aufgenommen worden. Das war klasse.“ Dem Lob schließt sich der musikalische Leiter Robert Roche an: „Die Unterstützung war top, absolut super.“ Auch mit seinen Studenten ist er sehr zufrieden: „Wenn man sie fordert, sieht man, wie gut sie gehen können.“ Viel Zeit zum Ausruhen bleibt nicht, die Proben für das nächste gemeinsame Projekt beginnen noch in dieser Woche. Robert Roche: „Sonst schaffen wir das nicht bis Juni.“

erstellt am 17.Jan.2017 | 06:00 Uhr