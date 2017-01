Reinfeld : Mit Leib und Seele Feuerwehrmann

1 von 1 Foto: fsh 1 von 1

Mit einem lachenden und einem weinenden Augen wird Gemeindewehrführer Torben Struck sein Amt einem Nachfolger zur Verfügung stellen. Er hat bereits Bürgermeister Gerstmann darüber informiert. Auf der Jahresversammlung am 24. Februar wird dann ein neuer Wehrführer gewählt, das Amt im August antreten wird.

„Die Kameraden wissen es schon seit einem halben Jahr“, sagt Torben Struck. Neun Jahre war er im Amt, startete damals mit nur 24 Jahren als jüngster Gemeindewehrführer Schleswig-Holsteins. „Nun beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt. Ich habe letztes Jahr geheiratet, und wir bauen ein Haus in Heilshoop“, erklärt der 33-Jährige. Kinder wünscht sich das Paar auch. Da der Gemeindewehrführer der Karpfenstadt aber in Reinfeld wohnen muss, könne er das Amt nicht mehr ausüben. Auch beruflich sei er als selbstständiger Finanzberater sehr belastet. Struck möchte sich mehr um seine Familie kümmern können.

Ein wenig habe er im Laufe der Jahre auch die Lust verloren: „Dieses Amt ist wie eine Stelle in der Verwaltung, sehr viel Papierkram. Und die Pläne für die Sanierung des Rettungszentrums liegen auch auf Eis.“ Er freue sich darauf, als „einfacher Feuerwehrmann“ wieder Einsätze fahren zu können. Denn selbstverständlich bleibt er der Reinfelder Wehr erhalten, auch in Heilshoop wird er sich bei der Feuerwehr engagieren. „Schließlich bin ich mit Leib und Seele Feuerwehrmann“, so Struck, der als Zehnjähriger Gründungsmitglied der Jugendwehr war.

Seinem Nachfolger hinterlässt er mit insgesamt 170 Mitgliedern eine gut aufgestellte Truppe. Struck: „Wir haben wieder enormen Zulauf, und das in Zeiten, wo es immer weniger Ehrenamtler gibt. Darauf sind wir sehr stolz“, sagt er. Vor wenigen Tagen wurden wieder drei neue Kameraden in die Einsatzabteilung aufgenommen. Inzwischen helfen auch zwei Flüchtlinge aus Syrien und einer aus Afghanistan kräftig mit. „Sie werden von den Kameraden sehr geschätzt, sprechen gut Deutsch und werden jetzt im Frühjahr die Grundausbildung absolvieren“, so Struck.

Mit 222 Einsätzen hatte die Reinfelder Wehr 2016 ein Rekordjahr. „Als ich anfing, waren es pro Jahr zwischen 60 und 80 Einsätze“, so Struck. Die First Responder wurden zu 120 Einsätzen gerufen. So oft, wie noch nie: „Sie sind sehr gefragt und werden vom Rettungsdienst geschätzt.“ Zwei Einsätze pro Woche seien im Durchschnitt aber doch zu viel für die ehrenamtlichen Ersthelfer. Das neue Software-Programm der Leitstelle könne noch nicht unterscheiden, ob ein akuter Notfall wie ein Herzinfarkt vorliege oder nur eine kleine Wunde. Das neue System rechne aus, wie schnell ein Retter innerhalb der gesetzlichen Frist vor Ort sein könne – da fiele die Wahl oft auf die First Responder.

Auch technische Hilfseinsätze (hauptsächlich Sturm- und Wasserschäden) haben enorm zugenommen. Ob aber, wenn ein kleinerer Baumstamm um 23 Uhr auf einem Radweg wirklich sofort von der Feuerwehr beseitigt werden müsse, bleibe dahingestellt. Aber die Mitarbeiter der Leitstelle könnten ja nicht auf die Unfallstelle gucken. Die Reinfelder unterstützen regelmäßig die Wehren in Bad Oldesloe und Nordstormarn, richteten 2016 die Leistungsspangenprüfung aus, rückten im Sommer zur Evakuierung eines defekten Regionalzuges aus. Glücklicherweise habe es im letzten Jahr nur wenige Brände gegeben: Eine Doppelhaushälfte in Hamberge, ein Schuppen- und Küchenbrand in der Karpfenstadt.

Sorgen bereitet Torben Struck der Zustand des in die Jahre gekommenen Rettungszentrum. 2009 stellte die Unfallkasse erhebliche Mängel fest, das 1979 erstellte Gebäude entspreche nicht mehr den Standards und müsse saniert werden. Seitdem wurden Pläne gemacht, sogar eine Ausschreibung in die Wege geleitet, dann alles verworfen. „Wir haben hier Stunden für die Planung investiert – leider vergebens“, so der Wehrführer. Dabei platze man aus allen Nähten, ein Fahrzeug müsse sogar draußen stehen und sei im Winter nicht einsatzbereit. Erneut seien Pläne ins Spiel gekommen. Dabei habe die Wehr mit Hilfe eines Fachmannes für 20 000 Euro Pläne erstellt, die letztendlich über den Haufen geworfen worden seien. Das jahrelange Hickhack um die Modernisierung sei auch ein Grund für die Amtsniederlegung gewesen. Struck: „Wir brauchen dringend eine Entscheidung. Die Leute fragen danach. Ich hoffe, dass in diesem Jahr zumindest die Planungen durch die Politik abgesegnet werden können.“

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 20.Jan.2017 | 06:00 Uhr