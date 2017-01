Mercedes Vito brennt lichterloh

1 von 1 Foto: rtn 1 von 1

Nach einem technischen Defekt ist gestern am Zuschlag in Reinfeld ein Mercedes Vito ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Insassen hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Zunächst hatten sie den Brand nicht bemerkt und andere Autofahrer sie durch Hupen und Lichtzeichen auf die Flammen aufmerksam gemacht. Als die Feuerwehr Reinfeld kurz nach dem Alarm am Einsatzort eintraf, brannte der Vito bereits in voller Ausdehnung und dichter Rauch zog über die Brandstelle hinweg. Unter Atemschutz löschten Feuerwehrleute mit Wasser und Schaum das brennende Fahrzeug ab.

