Bargteheide : Mensch und Tier gerettet

1 von 1 Foto: rtn 1 von 1

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Storm-Straße wurden am späten Montagabend in Bargteheide zwei Hausbewohner durch eine Rauchgasvergiftung verletzt. Weitere elf Hausbewohner wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht und im Rettungswagen und einem Mannschaftsbus betreut. Die Feuerwehrleute holten außerdem aus der Brandwohnung zwei Katzen heraus und brachten diese in Sicherheit.

Nach ersten Angaben hatte in einer Wohnung im 2. Obergeschoss eine Geschirrspülmaschine gebrannt. In der Folge wurde das gesamte Haus stark verraucht. Einsatzleiter Maik Kortmann lobte die Hausbewohner: „Sie haben alles richtig gemacht, zuerst die Sicherungen ausgeschaltet und dann die Türen und Fenster geschlossen. So blieb das Feuer auf einen Raum begrenzt.“ Die betroffene Wohnung ist unbewohnbar. Die beiden Bewohner (33-jähriger Mann, 28-jährige Frau) übernachteten bei Freunden. Die Freiwillige Feuerwehr Bargteheide war mit acht Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften am Brandort. Hinzu kamen der Rettungsdienst und die Polizei. Die Schadenshöhe ist noch unklar.



Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen