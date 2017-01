Lasbek : Marode Landesstraße 88: Die Anlieger sind genervt

1 von 1 Foto: gus 1 von 1

Nicht nur in der Gemeinde Pölitz beschweren sich die Bürger über den Zustand der Landesstraße 88, die vom Lasbeker Ortsteil Barkhorst über Krummbek und Pölitz-Schmachthagen bis in den Rethwischer Ortsteil Treuholz führt. „Bei uns vergeht fast keine Gemeindevertretersitzung ohne das Thema L 88“, so der Lasbeker Bürgermeister Harald Lodders. „Die Beschwerden kommen von Bürgern und Gemeindevertretern“, betonte Lodders. Die marode Straße ist eine Schlaglochpiste mit kaputt gefahrener Bankette. Wenn überhaupt werden nur notdürftige Reparaturen vorgenommen.

Bei den jüngsten Beschwerden in Lasbek ging es aber vor allem um den starken Verkehr nach einem Massenunfall auf der Autobahn 1 am 14. Januar. Die Autobahn wurde in beide Richtungen voll gesperrt und das bekamen die Anlieger an der Landesstraße 88 voll zu spüren. Stundenlang riss der Verkehr auf der Strecke nicht ab. Die L 88 ist zwar keine offizielle Umleitungsstrecke. Die führt über die Landesstraße 90 vom Autobahnkreuz Bargteheide über die L 90 durch Lasbek und Pölitz oder die A 21 nach Bad Oldesloe. Allerdings führen zahlreiche Navigationsgeräte die Fahrzeugführer über die L 88. Nicht nur hunderte Personenwagen, Transporter und Wohnwagengespanne fuhren an diesem Sonnabend stundenlang über die Landesstraße. Auch schwere Lastwagen mit einem Gewicht bis zu 40 Tonnen waren auf der maroden L 88 in beide Richtungen unterwegs. Dabei soll es auf der schmalen Landesstraße im Begegnungsverkehr immer wieder zu brenzligen Situationen gekommen sein. „Wir wurden von Bürgern aufgefordert, auf die Hersteller von Navigationsgeräten einzuwirken, damit die L 88 nicht als Umleitungsstrecke angezeigt wird“, so Bürgermeister Harald Lodders. Allerdings weiß niemand so genau, wie das funktionieren soll und ob eine solche Maßnahme erfolgreich sein kann.

Eine Sanierung der Straße ist vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr nicht vorgesehen. Die Straße ist in die unterste Kategorie eingestuft – da nach Zählungen an normalen Tagen zu wenig Verkehr über die L 88 fließt.