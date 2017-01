Sülfeld : Luther-Sprüche am Kirchturm

1 von 1 1 von 1

Vor rund 500 Jahren – am 31. Oktober 1517 – schlug der Reformator Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg und veränderte damit die kirchliche Welt. Aus Anlass der 500 Jahre des Thesenanschlags hatte der Vorsitzende des Kirchengemeinderats Sülfeld, Ulrich Bärwald eine Idee, die von dem Sülfelder Veranstaltungstechniker Frank Golchert umgesetzt wurde. Mit einem Beamer werden in der Dunkelheit Aussprüche des Reformators und die Luther-Rose auf die Mauer des Kirchturms projiziert.

Das Lichterschauspiel kann von jedem bewundert werden, der in der Dunkelheit an der Sülfelder Kirche vorbei kommt. „Es ist etwas Neues und wird von den Bürgern wahr genommen“, so Ulrich Bärwald. Abwechselnd ist auf dem Kirchturm zu lesen „Fürchte Dich nicht“, „Nur wer sich entscheidet existiert“, „Iß, was gar ist, trink, was klar ist, rede was wahr ist“ und „Wenn Du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt“.

Bis zum März wird der Kirchturm so illuminiert. Im Sommer soll die Lichtshow durch Banner ersetzt werden und vom Herbst an werden dann wieder Luther-Sprüche, aber andere als jetzt, auf der Kirchturmmauer zu sehen sein. „Die Rückmeldungen ergaben, dass die Leute es aufmerksam lesen und es zu weiteren Gesprächen kommt“, sagt Pastor Steffen Paar.











