Bad Oldesloe : Luisa geht ihren Weg

Die Bühne ist ihr Leben. Das stellt Luisa Kummerfeld in fast jedem Gespräch heraus. Vor allem wenn sie auf einer solchen stehen und singen kann – so zunächst bei der überregional bekannten Schülerband „Small Steps“ und solo in der Castingshow „The Voice“. Luisa Kummerfeld aus Bad Oldesloe ist keine Unbekannte mehr. Sie möchte mit eigenen Songs Menschen berühren. Nach dem Sieg bei einem Online-Voting durfte sie als Vorband von „Jeden Tag Silvester“ bei deren „Jahresabschlusskonzert“ in der Stormarnhalle auftreten. Vor rund 1300 Besuchern gab sie ihr Solodebüt.

„Mit den neuen Liedern auf der Bühne, war es dann vom Gefühl her gar nicht so neu. Wir hatten uns lange auf den Gig vorbereitet, deswegen kamen mir die Songs sehr bekannt vor, auch wenn sie für die Zuhörer natürlich neu waren“, verrät die junge Sängerin. Die Zuhörer hingegen waren tatsächlich überrascht, hat sie sich doch mit den Eigenkompositionen deutlich von in der Schülerband emanzipiert. „Die Songs entstehen meist in Zusammenarbeit mit Timo aus Bremen. Er ist ein Spitzenmusiker und größtenteils für die moderneren, elektronischen Einflüsse verantwortlich“, sagt Luisa: „Die Texte schreibe ich aber weiterhin zu hundert Prozent selbst.“

„Manchmal habe ich einen richtigen Schreibfluss, weil ich ganz viel verarbeiten und erzählen möchte. Manchmal hat man auch eine richtig blöde Blockade. Dann zieh ich mir gerne meine Lieblingsmukke rein, höre vielleicht nochmal in ältere Demos oder lese sogar Gedichte, um auf ungewöhnlichere Wortwendungen zu kommen“, gibt sie Einblick in den kreativen Schaffensprozess. „Das Feedback, das wir nach dem ersten Auftritt und ersten Video bekommen haben, ist zum Glück weitestgehend positiv, obwohl für so manche Zuhörer der neue Sound ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, wie wir gemerkt haben“, so Luisa. „Es ist halt so: Jeder Mensch ändert sich ein bisschen mit der Zeit. Bei mir äußert sich das eben dann in der Musik. „Wir arbeiten jetzt an einer ersten Platte. Wenn wir das dieses Jahr schaffen, bin ich wirklich überglücklich“, sagt sie. „Ich bin aber durch den Auftritt auch wieder auf den Geschmack gekommen, mehr live spielen zu wollen. „Ich werde auch meinen You-Tube Kanal wieder mit noch mehr Songs füllen. Das ist eine gute Plattform, um sich und neue Musik vielen Zuschauern weltweit präsentieren zu können“, weiß sie. Am 13. Januar hat Luisa ihre erste Single „Neue Luft“ online veröffentlicht – erhältlich bei Amazon, iTunes und Co.







von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 20.Jan.2017 | 06:00 Uhr

