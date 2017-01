Stormarn : Lichtblick für die Eulen

vergrößern 1 von 3 Foto: st 1 von 3





Nein, um die Eulenwelt in Schleswig-Holstein steht es nicht eben gut. Im vergangenen Jahr haben die Bestände allgemein sehr gelitten, denn das Jahr 2016 war landesweit neben dem „Katastrophenjahr“ 2013 das schlechteste, seitdem der Landesverband Eulen-Schutz seine Jahresberichte heraus bringt. Ein kleiner Lichtblick ist Stormarn, denn hier gab es, ebenso wie in den Kreisen Plön und Segeberg, eine leichte Bestandssteigerung bei den Brutpaarzahlen von Schleiereulen – allerdings auf sehr niedrigem Niveau.

Zehn heimische Eulenarten gibt es in Schleswig-Holstein. Die häufigste Eulenart in Stormarn ist nach wie vor der Waldkauz, der im vergangenen Jahr allerdings auch Bestandseinbußen bei den festgestellten Brutpaaren und Jungkäuzen hinnehmen musste. Neun Uhu-Brutpaare wurden gemeldet, dazu kam noch ein nicht brütendes Paar, das hier sein Revier hat. Neun Jungvögel konnten groß gezogen werden, drei verendeten. Der Uhu hatte wohl Probleme mit der Nahrungsbeschaffung. Allerdings ist der große Raubvogel in seinem Bestand nicht bedroht, denn er bevorzugt eingestreute Wälder und ein vielfältiges Landschaftsbild, das in Stormarn noch zu finden ist.

Auch bei den Waldohreulen gab es weniger Ruf- und Sichtbeobachtungen während der Balz- und Brutzeit, als in den Vorjahren, denn sie sind fast ausschließlich auf Wühlmäuse angewiesen. Die Sumpfohreulen brüten nicht in Stormarn, sie sind höchstens sporadische Durchzügler. Auch für den Steinkauz gibt es keine Nachweise. Ein altes kleines Vorkommen im Bereich Tangstedt ist erloschen. Die Hahnheide ist ein potenzielles Habitat für den Raufußkauz und den Sperlingskauz. Hier wurden unterstützend Spezialnistkästen für die beiden Arten an Bäumen installiert, es gibt aber bisher keinen konkreten Nachweis.

Die Schleiereulenbruten sind mittlerweile auf fünf gestiegen und konnten in Reinfeld, Rethwisch, Heidekamp, Bargteheide und Tangstedt nachgewiesen werden. „Es sieht generell nicht sehr gut aus für unsere heimischen Eulen“, sagt Dirk-Peter Meckel vom Landesverband Eulenschutz in Schleswig-Holstein, der seit 20 Jahren die landesweiten Artenschutzprogramme für Schleiereule und Steinkauz betreut. Die Brutbilanzen für 2016, die der Schenefelder jetzt präsentierte, gehören zu den schlechtesten Zahlen seit Beginn der Eulenschutzprojekte. Ein Grund dafür ist die Nahrungsverknappung, denn es gibt immer weniger Wühlmäuse. 2016 war ein so genanntes Latenzjahr für die Wühlmäuse, das bedeutet einen generellen Zusammenbruch des Bestandes. Die Wühlmäuse sind hauptsächlich in Grünlandbereichen zu finden und die Hauptbeute

der so genannten Offenlandeulen, wie Schleiereule, Steinkauz, Sumpfohr- und Waldohreule. Selbst der Uhu verspeist eine ganze Menge davon. „Viele Eulenarten benötigen für ihre erfolgreiche Wühlmausjagd außerdem einen ganz bestimmten Lebensraum, nämlich mehrjähriges Dauergrünland – idealerweise mit Hecken, alten Einzelbäumen und Knicks“, so Meckel.

Der Eulenschützer hofft, dass das Dauergrünlandgesetz der Landesregierung, das künftig den weiteren Umbruch von Dauergrünland zu Ackerflächen erschweren soll, nicht zu spät für die bedrohten Eulenarten, wie Schleiereule und Steinkauz, kommt. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist auch, dass statistisch gesehen die bewirtschaftete Maisanbaufläche seit einigen Jahren geringfügig abnimmt.











von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 31.Jan.2017 | 06:00 Uhr

