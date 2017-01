Stormarn : Kunstwerke ins Rampenlicht

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Kunstwerke in Parks, auf Plätzen oder vor Rathäusern sind vielfältig und rund um die Uhr erlebbar. Und im Jahr des Kreisjubiläums wird auch die Kunst im öffentlichen Raum gefeiert. Für das Leit-Projekt wurden 10 000 Euro in den laufen Haushalt gestellt, und die gleiche Summe soll es auch 2018 und 2019 geben. Die Kulturabteilung hätte zwar gerne das Doppelte gehabt, aber der Anfang ist gemacht.

„Die Kunstwerke beeinflussen das Stadtbild und führen zu einer öffentlichen Auseinandersetzung mit der Kunst. Häufig werden die Werke jedoch nicht aktiv wahrgenommen oder die Standorte sind nicht hinreichend bekannt“, sagt Kreiskulturreferentin Tanja Lütje.

In Zusammenarbeit mit zehn Gemeinden wurde eine Broschüre erstellt, in der zehn Kunstwerke vorgestellt werden. Seit gestern sind zudem 17 Kunstwerke mit teilweise besonderen Bildausschnitten auf großflächigen A 0-Plakaten im Foyer der Kreisverwaltung (WAS-Gebäude am Bahnhof) zu sehen. Über einen QR-Code können Beschreibungen abgerufen werden. Bis zum 17. Februar bleibt die Ausstellung im Foyer und kann dann von Städten und Gemeinden ausgeliehen werden.

Weil niemand genau weiß, wie viele Kunstwerke in Stormarn stehen, hatte der Kreis die Gemeinden nach Werken im öffentlichen Raum aus der Zeit seit 1945 gefragt. Auch wenn nicht mal ein Viertel der Kommunen antwortete, kamen rund 50 Werke zusammen. Um das Projekt weiterzuentwickeln, wurde der Kunsthistoriker Dr. Jens Rönnau als Projektpartner gewonnen. Er hat den Datenbestand gesichtet, Bilder und Texte für die erste Broschüre und den Internetauftritt erstellt und ein Gesamtkonzept zur Erfassung der Kunstwerke konzipiert.

Er geht nach grober Schätzung von 200 relevanten Werken, die nach 1945 aufgestellt wurden. Eine ähnliche hohe Zahl dürfte sich zudem als Kunst am Bau im Innenbereich finden. Sollen die Kunstwerke vor 1945 einbezogen werden, kämen vermutlich weitere 200 dazu, von denen weit mehr als die Hälfte in Kirchen steht.

Das summiert sich auf die geschätzte Zahl von 600 Kunstwerken, die wissenschaftlich nach und nach erfasst werden sollten. „Die Darstellung des Bestands dient zum einen der professionellen Untersuchung der Werte der Region. Zugleich ist sie eine Form von Vergegenwärtigung, von Selbstvergewisserung einer Gemeinschaft. Stormarn hat sich als erster Landkreis in Schleswig-Holstein an die Arbeit gemacht, dies zu realisieren“, so Kreiskulturreferentin Tanja Lütje. Stormarn werde durch das Projekt eine Pionierrolle einnehmen, so Dr. Rönnau, der von „entsprechender Resonanz auch in überregionalen Medien“ ausgeht und eine Kooperation mit dem Tourismus empfiehlt.

„An die meisten Kunstwerke hat sich die Öffentlichkeit vielleicht gewöhnt, ohne sie zu beachten. Oder sie streitet jahrelang über die Sinnhaftigkeit einer Skulptur“, sagt Ausschussvorsitzende Sigrid Kuhlwein (SPD), die es begrüßt, „dass mit der Erfassung die Geschichte, die Künstler sowie die Absicht, die zur Aufstellung einer Skulptur führte, in den Mittelpunkt rückt.“

Kunst im öffentlichen Raum sei Teil der Kreisgeschichte, und für Städte und Gemeinden sei das auch eine Chance, sagt Tanja Lütje: „Einige Kommunen bieten kleine Touren oder Spaziergänge an. Man kann Besucher, Touristen und Einwohner auf die Kunstwerke aufmerksam machen und damit einen kulturellen Mehrwert schaffen.“

Für den Sommer sind kunsthistorisch geführte Radtouren sowie eine Wanderausstellung mit ausgewählten Fotos der Kunstwerke geplant. Man wolle die Vielfalt von Kunst und Kultur sichtbarer und mit neuen Formaten und Präsentationen das Interesse wecken, so Tanja Lütje. Die Broschüre ist kostenlos in der Kulturabteilung und den Gemeinden erhältlich. In der Online-Galerie www.kunst-stormarn.de sind 25 Kunstwerke nach Orten und Künstlern sortierbar.

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 31.Jan.2017 | 06:00 Uhr

