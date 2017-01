Bad Oldesloe : Kub: Oper geht auch ohne Bühne

vergrößern 1 von 4 Foto: Olbertz 1 von 4







Wo kommt denn die Kiste Bier her? Ist die noch von euch?“ Kub-Chefin Inken Kautter schickt einen böse fragenden Blick in Richtung Patrick Niemeier von Klngstdt. Doch der winkt ab: „Wir haben kein Flensburger.“ Es ist nicht die einzige Bierkiste im Saal. Daneben reihen sich Kaffeekannen und Thermobecher, Gläser, Keksteller, auf den Stühlen liegen neben Jacken und Taschen, Brötchentüten und Smoothies – der Kub-Saal ist fest in der Hand von Studenten der Musikhochschule Lübeck (MHL). Dort wird hochkonzentriert gearbeitet und Verpflegung muss sein. Am Freitag ist Premiere von „Mad Lovers“, bis dahin muss das Opernpasticcio stehen.

„Pasticcio“ ist quasi die barocke Bezeichnung für ein Medley. Die Studierenden haben alle „ihre“ Arien und Chorpassagen in einen großen Topf geworfen. 22 Stücke von Händel, Purcell, Quilter und Britten – alles lose Episoden – die zusammen ein Stück ergeben. „Als wir anfingen hatten wir nichts“, gibt Regisseur Gregor Horres Einblick in die Probenabläufe: „Wir hatten keinen Anfang und nicht mal ein Ende. Einzelne Rollen haben sich im Laufe der Zeit komplett gedreht.“ Verbindendes Element sind die Gefühle, in der Hauptsache natürlich die Liebe – darum der Titel „Mad Lovers“, denn „normal“ geht es in Opern nie zu. Einzig der Hass wird als Gefühlsregung ausgespart. Musikalisch lag der Fokus darauf, englischsprachige Stücke zu wählen, die zu den Darstellern passen. „Dann haben wir einen roten Faden gefunden“, ergänzt der musikalische Leiter Robert Roche. Trotzdem sei immer noch alles im Fluss.

Diese vermeintliche Lockerheit ist Teil der Ausbildung. „In hohem Abstraktionsgrad sich mit Themen auseinander zu setzen, die kreative Unsicherheit schon mal erlebt zu haben“ erklärt MHL-Rektor Rico Gubler: „Immer wieder neu erfinden müssen – das ist der Zauber des Berufs.“

In Lübeck wurde schon monatelang geprobt. Trotzdem ist jetzt alles anders. Seit gestern sind die Ensemble-Mitglieder in Oldesloe. Und nun geht es darum, das Stück an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Es wird nicht traditionell auf einer Bühne vor Publikum agiert. Spielfläche ist ein schwarzes Rechteck mitten im Saal, die Zuschauer werden drumherum postiert, nur zwei Sitzreihen. „Ich finde es cool, das wir nicht frontal spielen“, schwärmt Meike Buchbinder: „Die Zuschauer werden hier alles sehen.“ Normalerweise wird auf der Bühne getrickst. Ein kräftiger Schluck aus der Pulle? Da hält der Darsteller den Daumen drauf, damit er sich nicht verschluckt. Aber wenn das Publikum nur auf Armeslänge vor einem sitzt, geht das nicht. „Ich habe eine Szene, in der ich Nagellack auftragen muss“, erzählt Meike Buchbinder: „Normalerweise hat man ein Fake-Fläschchen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir nicht das Kostüm vollkleckere.“ Die Darsteller spielen in alle Richtungen, müssen die ganze Zeit präsent sein, dürfen nie „aus der Rolle“ fallen. „Man kann sich nicht verstecken, muss ständig in der Spannung bleiben“, schildert Lisa Ziehm. Auch Regisseur Horres muss sich neue Gedanken machen. Natürlich hatte er den Saal in einem frühen Stadium besichtigt. Da gab es noch anderen Planungen. Gregor Horres: „Wir hatten einen Laufsteg vorgesehen. Der hat mich aber regelrecht aus dem Raum gedrängt, das ging gar nicht.“ Die Boxring-Situation ist besser. Wo wird der Chor platziert, wie werden die Aufgänge gestaltet? All das wird sich in den wenigen Tagen bis zur Premiere noch klären. Die Musik spielen vier Bläser, vier Streicher, Harfe und Flügel live.

Die Aufführung ist Teil einer langfristig angelegten Kooperation zwischen Kub und MHL. Künftig sind jährlich zwei Inszenierungen geplant. „Einen Rigoletto kriegte ich natürlich leichter erklärt und verkauft“, sagt Inken Kautter: „Aber man weiß ja, was da für eine Qualität auf der Bühne stehen wird. Das sind Stimmen, die man übermorgen in Sidney hören wird.“ Sie sei stolz, dass die Hochschule den Weg „raus aus ihrem urbanen Zentrum“ nach Bad Oldesloe mitgehe. Die Resonanz in der Stadt sei zwar bereits hoch, der Vorverkauf für die Aufführungen allerdings noch „zu zögerlich.“

>Premiere ist diesen Freitag, 20 Uhr. Weitere Aufführungen: Sonnabend, 20 Uhr und Sonntag, 15. Januar, bereits um 17 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 18,50 Euro, ermäßigt 12,50 Euro. An der Abendkasse sind sie 2 Euro teurer.

von Andreas Olbertz

erstellt am 11.Jan.2017 | 06:00 Uhr