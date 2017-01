Rümpel : Knicks auf den Stock gesetzt

1 von 1 Foto: gusick 1 von 1

Die Knickpflege an den Feldrändern gehört im Winter mit zu den Arbeiten der Landwirte. Spätestens alle 15 Jahre sollte ein Knick auf den Stock gesetzt werden, so wie hier an der Landesstraße 90 zwischen Pölitz und Bad Oldesloe. Dafür haben die Landwirte nach dem Landesnaturschutzgesetz seit dessen Änderung nur noch vom 1. Oktober bis Ende Februar Zeit. Davor lief die Frist für das Knicken in Schleswig-Holstein erst am 15. März ab.



Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen