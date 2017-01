Reinfeld : Kleiderkammer zieht Menschen an

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Der siebenjährige Sahel aus Afghanistan strahlt übers ganze Gesicht. Für sich und seine drei Geschwister hat er sich einige Spiele in der DRK-Kleiderkammer aussuchen dürfen. Diese sind kostenlos. Besonders die Playmobil-Pferde haben es ihm angetan. „Das ist ganz toll. Wir kommen hier oft her, um Hausrat und Kleidung zu kaufen“, erklärt der Zweitklässler in gutem Deutsch.

Seit einem Jahr lebt seine Familie in Reinfeld und ist auf die Hilfe der Kleiderkammer angewiesen. „Gut, dass es so etwas gibt“, ergänzt seine Mutter. Sie sei sehr dankbar für die Unterstützung. Die Menschen hier seien so nett und hilfsbereit. Ihr Sohn übersetzt für sie. Die junge Mutter sucht vor allem warme Kleidung für den Winter und Kinderschuhe. Die engagierten Frauen des DRK-Kleiderkammerteams stehen da mit Rat und Tat zur Seite.

Die gute Seele des Teams ist seit Jahrzehnten Ingrid Baumgart. „Mein Mann hat mal ausgerechnet, wie viele Stunden ich im vergangenen Jahr für das DRK unterwegs war. Es waren 1300 – einschließlich meiner Tätigkeit beim Bereitschaftsdienst“, erzählt die Reinfelderin. Aber sie wolle nicht klagen, denn ihr ehrenamtlicher Einsatz komme von Herzen. Sie könne gar nicht anders. Allerdings sei sie im vergangenen Jahr an ihre Grenzen gestoßen. Nach dem Umzug der Kleiderkammer in neue, großzügige Räumlichkeiten im Alfa-Park sei alles doch einfacher geworden, und man könne etwas aufatmen.

Die alten Räume in der DRK-Begegnungsstätte waren eng, unübersichtlich und hielten dem Ansturm der Bedürftigen nicht mehr stand. Auf 160 Quadratmetern können alle Kleidungsstücke jetzt nach Größe sortiert und ordentlich auf Kleiderständer gehängt werden. Sogar nagelneue Kleider mit Preisetikett und Anzüge und Krawatten gibt es. „Wer weiß, ob die nicht für Vorstellungssgespräche gebraucht werden“, sagt Siglinde Mikuszeit, neu im Team und mit Begeisterung dabei. Sie sorgt dafür, dass alles ordentlich auf den Bügeln hängt und in den Regalen gestapelt ist. Denn es seien schon mal Kundinnen dabei, die alles aus den Regalen rissen und einfach liegen ließen.

Ingrid Baumgart klettert auf die Trittleiter und holt für eine Kundin eine Bettdecke herunter. Service wird hier ganz groß geschrieben, die Bedürftigen werden wie Kunden behandelt. Es sei hier fast wie in einem Kaufhaus – alles ordentlich präsentiert, Beratung und ein freundliches Wort inklusive. Eine Frau aus Syrien interessiert sich für eine Nähmaschine. Ingrid Baumgart kennt sich da aus und stellt fest, dass leider ein wichtiges Teil fehlt. Da wird nichts aus dem Verkauf.

An der Kasse, wo alle Kunden seit 1. Januar einen 1 Euro pro Kleidungsstück bezahlen müssen, wird diskutiert. „Viele Flüchtlinge kennen das Handeln von zu Hause, aber wir sind hier nicht auf einem Basar, hier wird nicht gefeilscht“, erklärt Ingrid Wischmann bestimmt. Die Maßnahme sei notwendig geworden, weil es immer einige schwarze Schafe unter den Flüchtlingen gebe, die jede Woche Mengen an Kleidung abräumten. „Da liegt der Verdacht nahe, dass die Kleidung weiterverkauft wird. Wir wollen so Missbrauch vorbeugen“, ergänzt Siglinde Mikuszeit. Es gebe halt Bescheidene und Gierige.

Um dem Ansturm Herr zu werden, hat die Kleiderkammer jetzt wöchentlich geöffnet. Knapp 8000 Kleidungsstücke und 2000 Haushaltsartikel, Federbetten, ganze Service und Lampen haben die Ehrenamtlerinnen im letzten Jahr ausgegeben. Ingrid Baumgart: „737 Personen standen im vergangenen Jahr auf der Liste, die Familien dahinter nicht mitgerechnet.“ Heute sind es 22 bedürftige Personen. Der Ansturm der Flüchtlinge sei so groß gewesen, dass sich bedürftige Reinfelder nicht mehr in die Kleiderkammer getraut hätten, erinnert sich Baumgart. Inzwischen habe sich die Lage etwas entschärft. Man wolle doch alle gleich behandeln und auch die hiesigen sozial Schwachen nicht ins Hintertreffen geraten lassen.

Vor ein paar Tagen hat sie eine ganze Kiste voller Kinderschuhe vom DRK in Lübeck geholt. Der Bedarf ist groß. Das Team sucht außerdem dringend Herrenjeans in den Größen 30 und 31, Herrenschuhe in 41 bis 43, sowie warme Winterjacken und Kapuzenpullover in den Größen S und M. Baumgart: „Die jungen Männer aus Syrien sind recht schmal und haben lange Arme. XL haben wir im Überfluss, aber kleinere Größen sind Mangelware.“ Einige syrische Männer kämen regelmäßig vorbei – nicht nur, um etwas zu kaufen, sondern auch, um tatkräftig mitzuhelfen. „Zu vielen hat sich eine richtige Freundschaft aufgebaut.“





> Die DRK-Kleiderkammer im Alfa-Park, Schillerstraße 22, hat jeden Donnerstag in der Zeit von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Kleidung wird jeden Freitag von angenommen.









von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 14.Jan.2017 | 08:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen