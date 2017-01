Kinder dürfen mitentscheiden

1 von 1 Foto: bim 1 von 1

Bei „De lütten Rackers“ in Stapelfeld wird ganz spielerisch die Mitbestimmung geübt: Ein Kinderrat, bestehend aus je zwei gewählten Vertretern der vier Elementargruppen der Kindertagesstätte (Kita), trifft sich einmal in der Woche und bestimmt mit. Jüngst ging es um das Faschingsmotto. Zur Wahl standen: Steinzeit, Piraten, Zirkus und Märchen. Auf kleinen Plakaten verteilten die Kinder ihre Punkte und entschieden sich mehrheitlich für Märchen.

Aber auch andere Themen werden an dem runden Tisch, der von zwei Erzieherinnen moderiert wird, besprochen: „Einmal waren die Kinder mit dem Frühstück nicht zufrieden und wollten gerne Eier haben. Da haben wir dann einen Eiertag gemacht“, berichtet Kita-Leiterin Kerstin Schriever. Auch über das Hauptthema des Gartenfestes oder welches neues Spielgerät angeschafft werden soll (in diesem Fall ein Polizeiauto) oder wie der Parcours in der Bewegungsdiele verlaufen soll, wurde debattiert und mit entschieden.

Seit Juni letzten Jahres besteht der Rat. Er ist Ergebnis einer Fortbildung der Erzieherinnen zum Thema Partizipation. „Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Die Kinder lernen so, Entscheidungen zu treffen und Lösungen für Probleme zu finden“, erklärt Kerstin Schriever.

Etwas Besonderes ist auch die Lernwerkstatt, die in der benachbarten Kratzmannschen Kate untergebracht ist. Hier dürfen die Vorschulkinder mit Erzieherin Monika Krisch in kleinen Gruppen zu verschiedenen Themen experimentieren. Die Themen reichen von Bauen, Konstruieren, Schreiben, Rechnen bis hin zu Tiere und Erde. Vier bis sechs Kinder experimentieren gemeinsam, unterstützen sich gegenseitig und erhalten Hilfe von Monika Krisch.

Wichtig ist auch die Sprachförderung in der Kita. Hier wird spielerisch Anregung gegeben, zu sprechen, ob beim Brettspiel, beim Bilderbuch betrachten oder Kletterspielen mit einem Stuhl. „Viele Kinder haben Sprachdefizite, mögen sich nicht in der Gruppe äußern“, berichtet Schriever. Wenn diese Kinder dann irgendwann im Morgenkreis auch von ihrer Geburtstagsfeier oder dem Wochenende erzählen mögen, ist das für alle ein großes Erfolgserlebnis.