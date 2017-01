Indie-Pop, Folk und drei talentierte Frontfrauen

1 von 1 Foto: st 1 von 1

Freitag, 27. Januar, geht die Konzertreihe „Big city light“ im Oldesloer Kultur- und Bildungszentrum in die nächste Runde. Zum ersten Mal in diesem Jahr werden wieder Musiker aus der Region auf der Bühne im Kub ihre eigenen Songs präsentieren. Mittlerweile geht die neue Reihe in die vierte Runde. „Es ist ein Format, das sich von mal zu mal weiterentwickelt“, sagt Kub-Managerin Inken Kautter. Ihr bereite die Arbeit daran viel Freude. „Popkultur hat ihren Platz im Kub und das ist gut so. Gleichzeitig ist es ein Bereich, der gerade im Bereich jüngerer Besucher, noch sein Publikum findet“, so Kautter weiter.

Neu überdacht wurde die Dekoration und Ausstattung im Saal für das Event. Erhalten bleibt der von Christian Bernardy erdachte „Outdoor-Indoor“-Effekt. Während man zuvor auf der Bühne eine Art Miniatur-Kub nachbaute für die ersten drei Ausgaben, gibt es jetzt eine Art Hinterhof-Gartenparty-Szenerie. „Die Bühne wird im Raum stehen, wie es eben auf einer größeren Gartenparty der Fall wäre. Dazu gibt es entsprechende Deko“, erläutert Kautter.

Doch selbstverständlich lohne sich der Besuch nicht nur, um sich die neue Dekoration anzuschauen, sondern vor allem auch, um die drei auftretenden Bands und Solomusikerinnen zu sehen. Bei allen drei Auftretenden stehen – oder sitzen – junge Frauen am Mikrofon. Aus Hamburg kommt die Indie-Soul-Pop Künstlerin Emma Longard, die längst über die Region hinaus einen sehr guten Namen unter Musikfans hat.

Freuen kann man sich auch auf Elin Bell, die ebenfalls aus der Hansestadt nach Bad Oldesloe kommt. Sie stand bei der allerersten Ausgabe im September bereits mit Magnus Landsberg und mit „Liza&Kay“ auf der Bühne im Kub. Spontan fragte sie dann an, ob sie im Januar selbst auftreten könne. Gesagt, getan. Sie wird unter anderem Songs ihrer neuen EP präsentieren, die am 4. Februar offiziell erscheint.

Als Supportband werden „Dreamwood“ aus Ahrensburg den Abend eröffnen. Für „Big city light“ reisen dieFolk-Pop-Songwriter aus der Schlossstadt als Trio an. Dreamwood sind längst keine Unbekannten mehr in Bad Oldesloe und freuen sich bereits auf ihre Fans.

Karten gibt es ab sofort in der Stadtinfo im Kub oder Online unter www.kub-badoldesloe.de Der Eintritt kostet im VVK 4,50 Euro an der Abendkasse 8 Euro. Schüler und Studenten zahlen nur 3 Euro.



von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 22.Jan.2017 | 11:52 Uhr

