Interview : Im Stormarnhaus angekommen

1 von 1 Foto: Blase 1 von 1

Heute vor einem Jahr war der Bargteheider Bürgermeister Dr. Henning Görtz vom Stormarner Kreistag zum Nachfolger von Landrat Klaus Plöger gewählt worden. Ende April übernahm er das Amt. Stormarner Tageblatt-Redakteur Rolf Blase sprach mit Dr. Henning Görtz über die vergangenen zwölf Monate.

Wie haben Sie die letzten zwölf Monate erlebt?

Henning Görtz: „Es war viel Arbeit, aber es war ein spannendes und tolles Jahr, bei dem auch die Taktung passte. Nach der Wahl im Januar und der Amtsübernahme im April konnte ich mich in der Sommerpause einarbeiten, die Kolleginnen und Kollegen sowie die Gebäude kennenlernen – vom Keller bis zum Dachboden. Wenn man das alles hinter sich hat, ist man angekommen – und so fühle ich mich jetzt.

Was ist der Unterschied zwischen ihrem alten und dem neuen Amt?

Die Position und die Arbeitsweise eines Landrats in einer Verwaltung mit mehr als 600 Kolleginnen und Kollegen sind an vielen Stellen anders als die eines Bürgermeisters einer Kleinstadt, in deren Kernverwaltung rund 60 Menschen arbeiten. Das musste ich auch lernen. Was in einer Stadt noch möglich ist – nämlich in viele Themen ganz tief einzusteigen – geht beim Kreis oftmals nicht mehr, weil die Themen so vielfältig und umfassend sind. Ich versuche gerade gemeinsam mit den Fachbereichsleitern die Balance zu finden, wo und zu welchem Zeitpunkt ich mich als Landrat um ein Thema zu kümmern habe und wo ich Verantwortung delegiere.

Sie hatten mit Rettungszentrum, Leitstelle oder Personalbedarf gleich einige dicke Brocken vor der Brust.

Das stimmt. Das Thema beschäftigt mich von Anfang an sehr intensiv. Die in 2017 zusätzlich geschaffenen Stellen für Disponenten, die durch die Krankenkassen mitfinanziert werden, sind genehmigt, und mit Ostholstein und dem Herzogtum Lauenburg ist grundsätzlich abgeklärt, dass es einen Neubau geben soll. Jetzt geht es an die Klärung grundsätzlicher Planungsfragen und dann an die Detailplanung. Ein Unterausschuss der drei Kreise soll die Strategie entwickeln und unter anderem die Fragen klären, wo gebaut werden soll und ob ein Neubau gemeinsam mit der Feuerwehr Lübeck oder der Leitstelle der Polizei sinnvoll ist. Wie immer es ausgeht – die Krankenkassen müssen die Pläne schließlich ebenfalls mittragen, weil sie 60 Prozent der Kosten übernehmen.



Ein wesentliches Thema für Stormarn ist Wohnraum. Der Druck aus Hamburg ist da und wird kaum geringer werden.

Stimmt. Wenn man das Planen und Bauen einstellen würde, nützt das nichts. Das Wachstum findet trotzdem statt. Aber wenn wir es nicht gestalten, werden wir gestaltet. Bautätigkeit findet dann ungeordnet statt und die Preise explodieren noch stärker. Das habe ich auch in Bargteheide als Bürgermeister schon gesagt. In dem Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sind wir uns alle einig. Wir prüfen zur Zeit gemeinsam mit der Politik verschiedene Lösungsansätze, und ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es gibt eine große Flächenkonkurrenz in Stormarn zwischen Wohnen, Gewerbeentwicklung, Straßenbau, Landwirtschaft und Umwelt, die alle zu ihrem Recht kommen wollen. Das wird immer schwieriger, aber wir müssen versuchen, es gemeinsam in den Griff zu bekommen. Dabei ist auch das Land gefordert und muss in kleineren Gemeinden, die nicht auf den Entwicklungsachsen liegen, mehr Entwicklung zulassen. Hinzu kommt, dass sich an vielen Orten, in denen ein größeres Projekt geplant wird, oftmals Bürgerinitiativen bilden, die dagegen sind. Bürgerbeteiligung ist in Ordnung und wichtig. Sicherlich muss auch mancherorts stärker als bisher der Bürgerwille angehört und abgewogen werden. Aber entscheiden muss am Ende die Kommunalpolitik. Dafür sind die Ehrenamtler vor Ort gewählt.



Mit den Kieler Vorgaben ist man in Stormarn ja ohnehin nicht glücklich oder?

Dass Kiel das Hamburger Umland zu wenig im Blick hat, haben ich und andere zuletzt beim Besuch von Staatssekretär Thomas Losse-Müller in der Diskussion um die Landesentwicklungsstrategie feststellen können. Wir Kreise in der Metropolregion halten uns nicht für etwas Besonderes, wir haben aber besondere Bedingungen im Umland von Hamburg. Das hat die Landesregierung offenbar immer noch nicht verstanden. Ich kann auch nicht nachvollziehen, wie man die Fläche in Hammoor, wo der Ausbau des Autobahnkreuzes, ein Autohof und ein Gewerbegebiet geplant sind, als Windeignungsfläche einstufen kann. Die Gemeinde hat bereits Beschlüsse gefasst und sich klar dazu geäußert, was an der Autobahn entstehen soll. Auch das Land hat bisher den Autohof begrüßt. Vielleicht wusste man das in Kiel nicht mehr. Mit den jetzigen Überlegungen würde man alle Pläne über den Haufen werfen.



Abseits der Problemfelder – welche netten Themen gibt es für den Landrat im neuen Jahr?

Wir bleiben auch in 2017 schuldenfrei und konnten dabei sogar die Kreisumlage senken. Und wir feiern das Jubiläum 150 Jahre Kreis Stormarn mit mehr als 150 Veranstaltungen. Darauf freue ich mich, und das ist auch eine gute Gelegenheit, ein Lieblingsthema von mir nach vorne zu bringen: Die Frage, was eigentlich die Stormarner Identität ausmacht. Manche denken, die gibt es gar nicht, aber ich glaube, dass es die Klammer ist, die den Kreis zusammenhält.

von Rolf Blase

erstellt am 28.Jan.2017 | 08:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen