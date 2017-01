Bad Oldesloe : Im Kub rauchen jetzt die Köpfe

1 von 1 Foto: srp 1 von 1

Es herrscht fast gespenstische Stille im großen Seminarraum im zweiten Stock des Kultur- und Bildungszentrums. Nur das leise Rauschen des Deckenbeamers ist zu hören. Rund 20 Frauen und Männer sitzen dort an langen Tischen und zerbrechen sich die Köpfe, denn sie müssen 100 äußerst schwierige Fragen beantworten. Gerade einmal 60 Minuten haben die Teilnehmer dafür Zeit, 36 Sekunden pro Frage. Zum ersten Mal richtet der Oldesloer Andreas Zimmermann einen Wettbewerb des Deutschen Quiz-Vereins (DQV) in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule in der Kreisstadt aus.

Fast alle Teilnehmer betreten hier Neuland und keiner weiß so recht, was ihn erwartet. Schließlich ist es eine Premiere im Kub. „Quizzen“ liegt im Trend – sei es im Fernsehen mit seinen unzähligen Quizshows oder bei Runden, die sich zum Table- und Pub-Quiz in Kneipen treffen. Vor sechs Jahren wurde der Deutsche Quiz-Verein gegründet, der seitdem regelmäßig regionale und überregionale Turniere in Deutschland veranstaltet und sogar schon Quiz-Weltmeisterschaften ausrichtete.

Andreas Zimmermann ist happy über die große Zahl von Interessenten. Bad Oldesloe steht damit jetzt in einer Reihe mit Hamburg, Berlin, Frankfurt, München und vielen weiteren deutschen Städten, in denen an diesem Wochenende Turniere ausgefochten werden. „Mit fünf Teilnehmern hatte ich gerechnet. Umso fassungsloser bin ich jetzt vor Freude, dass so viele gekommen sind, vor allem so viele Frauen. Leider sind Frauen in der Quizzerszene immer noch selten“, sagt Andreas Zimmermann, der vielen Oldesloern als Schauspieler bei Badomat und der Oldesloer Bühne bekannt ist.

Vor 20 Jahren machte er mal bei einem Fernsehquiz mit und hatte dabei Blut geleckt. Seit zwei Jahren arbeitet er intensiv beim DQV mit und ist seit einem halben Jahr Ausrichter von Quizturnieren. „Ich habe schon als Kind gerne Stadt-Land-Fluss gespielt, meist mit meiner Oma, die aber immer geschummelt hat. Seitdem mache ich Ratespiele rauf und runter“, erzählt der Verwaltungsbeamte.

Das besondere beim Deutschlandcup ist, dass es keine Auswahl von möglichen Antworten gibt. Die richtige Lösung muss der Quizzer selbst finden, was alles andere als einfach ist. Eine Kostprobe gefällig? „Welcher aus dem Altgriechischen abgeleitete Begriff wurde erst vom Bibliothekar des bayrischen Königs Ludwig I. erfunden und bezeichnet einen Aufbewahrungsort für antike Steinskulpturen?“ Tja, wer hier die Antwort „Glyptotek“ weiß, dem gebührt größter Respekt. Die meisten Quizteilnehmer mussten wohl passen.

Barbara Sauermann hat diesen Begriff noch nie gehört. Die Quizteilnehmerin hat einen 94 Kilometer langen Anfahrtsweg aus Plön hinter sich. „Toll, dass es jetzt auch in Bad Oldesloe Deutschland-Cups gibt, sonst musste ich immer nach Hamburg oder Hannover fahren“, sagt Barbara Sauermann, die seit zwei Jahren Mitglied im DQV ist. Dennoch flucht sie über die 100 schwierigen Fragen auf zehn Seiten, die sechs Wissensgebiete umfassen. Auf mehr als 20 Prozent aller Fragen weiß sie gar keine Antwort, aber damit steht sie nicht allein. Auch Gorm Labenz hat seine liebe Not, Antworten zu finden. Der 18-jährige Ahrensburger ist jüngster Teilnehmer und macht zum ersten Mal bei einem öffentliche Quiz mit. „Ich spiele ab und zu mal die Quizduell-App auf dem Smartphone. Jetzt möchte ich mich aber mal offiziell einschätzen können“, sagt der junge Mann.

Nach Ablauf der 60 Minuten Rätselarbeit gibt es endlich die Auflösung und reihum Kopfschütteln und Stöhnen. Längst nicht alle Fragen waren exotisch oder fast unlösbar. Wer komponierte die Oper „Der Freischütz“ – nicht zu verwechseln mit der Oper „Der Wildschütz“, deren Komponist ebenfalls gesucht wurde? Die Antworten Carl Maria von Weber und Albert Lortzing bereiteten Holger Waldenberger keinerlei Schwierigkeiten – und fast alle anderen gesuchten Antworten ebenfalls nicht. 76,5 von 100 Punkten erreichte der Reinbeker und lieferte damit das mit Abstand beste Ergebnis. Kein Wunder, gehört er doch zu den allerbesten Quizzern Deutschlands und erreichte bei einer Weltmeisterschaft schon mal den fünften Platz.

Wer nach einer Stunde Denkarbeit noch nicht genug hatte, konnte gleich weiter rätseln beim Städtecup und anschließend beim Spezialcup „Geschichte“ mit besonders fiesen Fragen. Die meisten hielten tapfer bis zum bitteren Ende durch.

Alle Einzelergebnisse der Teilnehmer werden jetzt von Andreas Zimmermann nach Berlin zum DQV weiter geleitet und Ende des Monats wird dann verkündet, wie sich das „Oldesloe-Team“ geschlagen hat. Die nächste Quizrunde, mit dem Spezialcup „Politik und Wirtschaft“, findet am 11. Februar statt. Anmeldungen werden per E-Mail an events@quizverein.de angenommen.





von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 16.Jan.2017 | 06:00 Uhr