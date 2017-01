Bargteheide : Hinnerk Bielenberg führt die Wehr

1 von 1 Foto: meier 1 von 1

Die Freiwillige Feuerwehr in Bargteheide hat einen neuen Chef. Zum Nachfolger von Wolfgang Schramm wurde Hinnerk Bielenberg von seinen Kameraden als Wehrführer gewählt. Die Stadtvertretung muss noch zustimmen, aber das ist ja eine reine Formsache. Für Bielenberg stimmten 65 der 70 anwesenden wahlberechtigten Mitglieder. der Gewählte dankte für das Vertrauen: „Ich möchte an die bisherige großartige und erfolgreiche Arbeit anknüpfen.“

Hinnerk Bielenberg ist als EDV-Experte beruflich tätig. Der 42-Jährige trat vor 27 Jahren in die Fischbeker Feuerwehr ein. Über Etappen in den Feuerwehren Sülfeld und Bad Oldesloe kam Bielenberg 2014 nach Bargteheide und wurde hier zuletzt zum Oberlöschmeister befördert. Seit drei Jahren ist er auch Gruppenführer und Vorstandsmitglied.

Auf der Jahresversammlung der Feuerwehr wurde Manfred Köncke als Jugendwart wiedergewählt, Alexander Harmuth als stellvertretender Kas-senwart und Henning Rein als Kassenprüfer. Hans Korn würdigte den scheidenden langjährigen Wehrführer Wolfgang Schramm: „Seine Stärken sind Ausdauer, Fachwissen, Organisationstalent und auch Härte, wenn es nötig ist.“

166 Einsätze gab es im vergangenen Jahr. „28 Brände wurden gelöscht, 25 Verletzte und 57 Betroffene geborgen“, zog Schramm Jahresbilanz. Die Wehr mit aktuell 89 Aktiven sei gut aufgestellt, sowohl technisch wie im Altersdurchschnitt.

Vor allem interessiert die Feuerwehrleute der geplante Neubau einer Wache. Die geschätzten Baukosten sind von zunächst vier auf jetzt schon über zehn Millionen Euro förmlich explodiert. Die Stadt hat dafür ein Grundstück an der Bahnhofstraße erworben, an den Plänen wird gearbeitet. „Vier Arbeitsgruppe wurden für die Planung auf Seiten der Feuerwehr gebildet, die AG Raumplanung hat ihre Arbeit abgeschlossen“, so Schramm. Das zweimal nachgebesserte Papier liege jetzt den Fraktionen in der Stadtvertretung zur Entscheidung vor. Die AGs für Technik, Ausstattung und Außenbereich stünden noch am Anfang. Eine weitere gemeinsame Arbeitsgruppe aus Vertretern von Politik, Verwaltung und der Wehr tagt noch einmal, wenn das Ergebnis der Bodenproben vorliegt.

„Jetzt muss über den Kostenrahmen und das Raumkonzept diskutiert werden“, sagte Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht. Da gebe es noch Handlungsbedarf. „Wir werden die Kosten überprüfen. Seien sie sicher, dass wir eine vernünftige Lösung für den Neubau finden“, so die stellvertretende Bürger-vorsteherin Anke Schlötel-Fuhlendorf.