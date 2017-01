Bad Oldesloe : Hier verliert niemand den Faden ...

vergrößern 1 von 5 1 von 5









„Nähen ist eines meiner Hobbys, das ich gerne mal wieder beleben wollte, besonders jetzt, wo ich nicht mehr berufstätig bin“, sagt Bärbel Nitz. Die Oldesloerin ist bereits zum dritten Mal Gast im Näh-Café des Familienzentrums der evangelischen Kirchengemeinde Oldesloe. Hier im Haus der Begegnung im Poggenseer Weg treffen sich nicht nur nähbegeisterte Frauen allmonatlich zum gemeinsamen Basteln und Handarbeiten.

Eigentlich sind auch Männer und Jugendliche willkommen im Näh-DIY-Café, aber bisher hätten nur Frauen den Weg in den Nähraum der Familienbildungsstätte gefunden, sagt Bianca Bouchon-Stockdreher, die den Treff in gemütlicher Runde organisiert und betreut und auch gleich klar stellt, dass das Näh-Café kein Kursangebot ist. „Jeder und jede ist hier willkommen zum gemeinsamen kreativen Arbeiten und Klönen. Aber es ist kein Kursus, denn das Angebot ist kostenfrei“, betont die 35-Jährige, die die Idee für das Näh-Café aus Hamburg-Moorburg mitbrachte und es im September des vergangenen Jahres zum ersten Mal anbot. Seitdem kommen bis zu zehn Frauen ein Mal im Monat zusammen, um dem Trend „Do it yourself“ zu frönen, gemeinsam Kaffee oder Tee zu trinken und zu klönen.

„Wir helfen einander und trauern auch zusammen, wenn mal ein Schnittmuster misslungen ist“, erzählt Bianca Bouchon-Stockdreher, die als Koordinatorin des Familienzentrums bei der Kirchengemeinde angestellt ist. Die Zeitspanne von 10 bis 14 Uhr am Samstag sei ideal, besonders für Mütter mit Kindern, denn dann könnten in der Zeit die Väter die Aufsicht zu Hause übernehmen.

Nicht alle kommen schon um 10 Uhr oder bleiben bis 14 Uhr, aber zwei Stunden haben eigentlich alle Besucherinnen Zeit. „Das Ziel unseres Familienzentrums ist es, sozialräumliche Angebote für alle Menschen zu schaffen. Das Näh-DIY-Café ist ein klassisches Familienangebot. Man tauscht sich aus und hilft sich gegenseitig“, so die gelernte Erzieherin, die selbst gerade auch an der Nähmaschine sitzt, um einen kleinen Overall für ihren vierjährigen Sohn zu nähen.

Auch Bärbel Nitz kommt gerne hierher. „Es ist schon von großem Vorteil, dass ich mal jemanden fragen kann, zum Beispiel, wie ich diesen Stoff hier am besten nähen kann. Er war falsch gefaltet und zu Hause hätte ich bestimmt alles falsch zugeschnitten. Außerdem hätte ich da gar nicht den Platz zum Arbeiten“, sagt die Oldesloerin, die sich aus dem lilafarbenen Jerseystoff ein Sweatshirt nähen möchte.

Mit dem Nähen hat es Karla Flöter nicht so, sie strickt lieber einen flauschigen Dreieckschal. „Ich komme aber auch sehr gerne zum Schnacken her“, gesteht die Oldesloerin. Etwas ganz Besonderes hat sich eine Hobbyhandwerkerin ausgesucht, die gerade die Seiten eines kleinen ausgemusterten Taschenbuchs mit großer Geduld faltet. Orimoto heißt diese ungewöhnliche Kunst des Buchfaltens. „Orimoto macht Spaß, ist recht einfach und sieht sehr dekorativ aus. Die Vielfalt des Näh-Cafés finde ich sehr reizvoll und man wird hier nett aufgenommen“, sagt die Oldesloerin. Eine Café-Besucherin hat eine schicke Umhängetasche aus japanischem Wachstuch genäht und hilft gerne den anderen Frauen, wenn Probleme beim Nähen auftreten. Eine erfahrene Näherin ist auch Elisabeth Mühlenhoff, die stolz ihre selbst gefertigte Bluse präsentiert. „Außerdem male und stricke ich gern“, sagt die 74-Jährige. „Wir haben hier so unterschiedliche Talente, geradezu Künstlerinnen, und das ist das Tolle am Näh-Café“, sagt Bianca Bouchon-Stockdreher.



>Das nächste Näh-DIY-Café findet am Sonnabend, 18. Februar, von 10 bis 14 Uhr statt. Anmeldungen unter der Telefonnummer (04531) 1689816 oder per E-Mail: familienzentrum@kirche-oldesloe.de













von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 24.Jan.2017 | 06:00 Uhr