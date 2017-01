Reinfeld : Heimat, Flucht und Migration – das etwas andere Filmprojekt

vergrößern 1 von 3 Foto: st 1 von 3





Das Filmpropjekt „Reinfugees“ (Flüchtlinge in Reinfeld) ist im Rahmen der Diakonie-Flüchtlings-Sozialarbeit entstanden. „Unser Bestreben ist es, nicht nur über die Situation der Flüchtlinge zu berichten, sondern die Betroffenen aus ihrer eigenen Perspektive berichten zu lassen“, erklärt Projektleiter Udo Reichle-Röber. Unter diesem Motto entwickelte sich das Kurzfilmprojekt, das gemeinsam von Flüchtlingen erarbeitet wurde. Kennengelernt haben sich die Akteure in Gesprächen während der sozialen Beratung der Diakonie. „Dabei stellten wir fest, dass wir ein gemeinsames Interesse haben: das Filmen“, erinnert sich der Projektleiter. Die Teilnehmer des Reinfugee-Filmprojektes waren in ihren Heimatländern als Filmemacher tätig und mussten teilweise aufgrund dieser Tätigkeit ihre Heimat verlassen. Sie waren mit kritischen oder zu offenen Filmprojekten in Ungnade gefallen und wurden deswegen verfolgt. Hier bei uns erhoffen sich die Asylsuchenden Schutz vor Verfolgung und die Möglichkeit, in Freiheit berichten und filmen zu dürfen.

Im Rahmen eines Filmabends mit drei Kurzfilmen zum Thema Heimat, Flucht und Migration stellen sich die Flüchtlinge am Donnerstag, 12. Januar, um 17 Uhr im Bürgerhaus, Mühlenstraße 22, in Bad Oldesloe vor. „Next of Aegean - silent Dolls “ heißt der Kurzfilm des kurdischen Filmemachers Kiomars Karimi, der iranischen Visual-Effect-Designerin Ladan Ghamar und des afghanischen Filmemachers Abdul Qayum Nawed. Ein Flüchtling wird von den Schrecknissen, vor denen er fliehen musste, in seinen Träumen verfolgt. Gleichzeitig zermürbt ihn das Warten auf Anerkennung als Asylberechtigter. Als er im Fernsehen erneut mit den Greueltaten in seiner Heimat konfrontiert wird, überwältigt ihn die Verzweiflung.

„Colourless Valley“ heißt ein Dokumentarfilm aus dem Jahre 2013 von Abdul Qayum Nawed, einem jungen Filmemacher aus Afghanistan über eine Familie, deren Kinder fast alle erblindet sind und die ohne Hilfe ihren Alltag bestreiten müssen. „Deus Vult – Gott will es“ ist ein Handy-Cap-Film von Udo Reichle-Röber aus dem Jahre 2011: An der Trave vor etwa tausend Jahren. Ein slawischer Konvertit wird von seinem Volk als Verräter verachtet. Aber auch seine neuen Glaubensgenossen sind ihm nicht wohlgesonnen. Um seine Loyalität zu beweisen, soll er die heidnische Kultstätte seines Volkes zerstören. Wie wird er sich entscheiden? Für seine Herkunft oder für seine Zukunft? Wird er seine slawischen Wurzeln verraten oder seinen neuen Glauben leugnen? Weitere Infos finden Interessierte auf der Website reinfugees.wordpress.com.









von Andreas Olbertz

erstellt am 04.Jan.2017

