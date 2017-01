Ahrensburg : Haushalt einstimmig verabschiedet

1 von 1 Foto: Blase 1 von 1

Ende gut, alles gut? Fast. Zwar verabschiedeten die Ahrensburger Stadtverordneten den Haushalt 2017 mit allen Stimmen. Wer in der Debatte um das Werk mit mit einem Volumen von 70 Millionen Euro genau hingehört hatte, konnte die Warnsignale nicht überhören, die einige Politiker der guten Laune über ein Plus von 3,4 Millionen Euro entgegensetzten.

Ahrensburg will in diesem Jahr rund 6,6 Millionen Euro investieren. Unter anderem für die Erweiterungsbauten der Grundschule Reesenbüttel und der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule, den Ausbau des Spechtwegs, für einen neuen Kreisverkehr am östlichen Ortseingang Beimoorweg, die Fahrbahn-Sanierung im Tunnel Manhagener Allee, in den Ausbau der Hamburger Straße und die Sanierung des Rathauses (Städtebauförderungs-Programm) sowie eine Fahrrad-Abstellanlage an der Ladestraße und neue Fahrzeuge für die Feuerwehr.

Vor allem der Erlös aus dem Verkauf des Lindenhof-Grundstücks in Höhe von rund drei Millionen Euro hatte der Stadt einen warmen Geldregen beschert. Das Geld war vor einer Woche eingezahlt worden. Die Investitionen würden aus den Verkäufen von Grundstücken bezahlt, und „davon haben wir keine mehr“, warnte Peter Egan (WAB). Auch Hartmut Möller (SPD) bremste die Euphorie. „Für Investitionen in die Infrastruktur sind 26 Millionen Euro notwendig, wir müssen das nicht nur planen, sondern auch realisieren – sonst werden wir unglaubwürdig“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende

„Wir haben nicht nur einen ausgeglichenen Haushalt, sondern auch eine mittelfristige positive Finanzplanung“, sagte Thomas Bellizzi (FDP), „wenn wir weiter auf diesem Pfad bleiben, können wir zum Beispiel unsere Verpflichtungen gegenüber der Schloss-Stiftung erfüllen. Das ist kein Sparhaushalt, wir haben sogar die Planungskosten für das Fahrrad-Parkhaus im Etat“, kündigte er bereits in der Debatte die Zustimmung seiner Fraktion an. Auch für die CDU sei der Entwurf ein „gutes Ergebnis“, so Fraktionsvorsitzender Tobias Koch. Da die Jahresabschlüsse endlich vorlägen, könne man jetzt auf verlässlichen Zahlengrundlagen zurückgreifen.

Zu Beginn der Sitzung hatte es noch einige Irritationen gegeben. So forderten die Grünen erneut eine Stelle für einen Klimaschutz-Manager. Im Hauptausschuss war das mehrheitlich zu Gunsten eines Energie-Managers abgelehnt worden. „Dann können wir jede einzelne Position noch einmal aufrufen und alle Beschlüsse wiederholen, dann gibt es eben noch keinen verabschiedeten Haushalt“, sagte ein sichtlich verärgerter Tobias Koch. Der Grünen-Antrag wurde mit 17 Gegenstimmen abgelehnt.

Koch sorgte am Ende der zweieinhalbstündigen Sitzung selbst noch für ein Aufhorchen. Der Sanierung des Rathauses werde die CDU nicht in Gänze zustimmen. „Jede einzelne Position kommt noch einmal auf den Tisch“, kündigte er an. Die Sanierungskosten sind mittlerweile auf rund zehn Millionen Euro gestiegen, ein Drittel davon muss die Stadt Ahrensburg tragen, der Rest sind Städtebau-Förderungsmittel.

Nachdem die Stadtverordneten erstmals seit langem einstimmig einen Haushalt beschlossen, haben sie sich noch mehr vorgenommen: Der Haushalt 2018 soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden.

