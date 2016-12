Kellerbrand : Hausbewohner verletzt

1 von 1 Foto: rtn 1 von 1

Bei einem Feuer im Keller eines Einfamilienhauses in der Straße Ölmühle in Rethwischfeld wurde gestern ein Hausbewohner verletzt. Der Mann zog sich bei eigenen Löschversuchen eine Rauchvergiftung zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen im Keller des Hauses ab und brachten den Brandschutt vor das Haus. Aus bisher unbekannter Ursache waren dort Pappkartons und Mobiliar in Brand geraten. Nach Abschluss der Löscharbeiten entrauchten die Feuerwehrleute das Haus mit einem Druckbelüfter. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zum Kellerbrand dauern an.





von Volker Stolten

erstellt am 30.Dez.2016 | 17:25 Uhr

