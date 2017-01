Stapelfeld : Hausbesitzer überrascht Einbrecher

1 von 1 Foto: patrick Seeger 1 von 1

Dienstag gegen 18.30 Uhr kam es im Schmiedeberg in Stapelfeld zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem es zum Kontakt zwischen dem Täter und dem Geschädigten kam. Der 78 Jahre alte Hausinhaber befand sich in seinem Büro im Keller seines Hauses, als plötzlich ein fremder Mann die Kellertreppe herunterkam. Beim Erblicken des Geschädigten flüchtete die Person sofort aus dem Einfamilienhaus.

Anschließend stellte der Hausbesitzer fest, dass der Mann in sein Haus eingebrochen und dort in sämtlichen Räumen Schränke durchsucht hatte. Der Einbrecher entwendete nach ersten Erkenntnissen eine Münzsammlung, dessen Wert noch nicht genau feststeht. Der Flüchtende konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit sechs Polizeifahrzeugen, darunter Zivilfahnder, und der Nachsuche mit einem Diensthund nicht mehr aufgegriffen werden.

Die flüchtende Person kann wie folgt beschrieben werden: Männlich,

175 bis 180 cm groß, schlanke Figur,

dunkle Kleidung. Zeugen gesucht:

Wer hat in Stapelfeld verdächtige Personen beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer (04102) 809-0.













von Andreas Olbertz

erstellt am 12.Jan.2017 | 06:00 Uhr

