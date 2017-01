Haspa-Filiale: Eisbahn zur Einweihung

1 von 1 Foto: haspa 1 von 1

Die Hamburger Sparkasse eröffnet am heutigen Freitagvormittag in Barsbüttel eine neue Filiale. Ab 9.30 Uhr wird im Erdgeschoss des Gebäudes Am AKKU 9 Einweihung gefeiert. „Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden in Barsbüttel und Umgebung noch näher sind und sie so vor Ort noch besser betreuen können“, sagt Niels Pirck, Haspa-Regionalleiter Stormarn. Die Gemeinde sei schon lange ein Wunsch-Standort gewesen. Leider habe es bisher an attraktiven Flächen gemangelt. „Deshalb freut es uns, dass wir nun im neuen Nahversorgungszentrum Am AKKU fündig geworden sind“, so Pirck weiter. Auf 180 Quadratmetern Fläche stehen den Kunden sechs Mitarbeiter, barrierefreie Bankschließfächer sowie rund um die Uhr ein Geldautomat und ein Kontoauszugsdrucker zur Verfügung. Vereine und Unternehmen aus der Umgebung können sich im Rahmen einer „Nachbarschafts-AG“ in der Filiale präsentieren und so neue Mitglieder und Kunden werben.

„Wir möchten uns mit einer Einweihungsparty als neuer Nachbar vorstellen“, sagt Filialleiter Christian Reineke, der auch die Glinder Haspa-Filiale führt. „Unser Maskottchen ‚Manni, die Maus‘ ist vor Ort. Es gibt eine Aktion mit Fotos, kleine Geschenke, etwas zu essen und zu trinken und Überraschungen, wie eine Eislaufbahn, die auch am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist.“ Zudem gibt es von der Haspa ein „Einzugsgeschenk“ für Barsbüttel. „Bürger können uns bis zum 13. Januar 2017 gemeinnützige Empfänger vorschlagen, die von uns mit 1500 Euro unterstützt werden. Der Vorschlag mit den meisten Nennungen gewinnt“, so Reineke. Die Filiale ist montags, dienstags und freitags von 9.30 bis 16 Uhr, mittwochs von 9.30 bis 14 Uhr und donnerstags von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet.



>Neben Glinde, Reinbek, Ahrensburg und Bargteheide verfügt die Haspa mit Barsbüttel nun über fünf Filialen im Kreis Stormarn. Seit 1971 ist die größte deutsche Sparkasse hier präsent. In der Metropolregion Hamburg hat sie rund 150 Filialen.





von Volker Stolten

erstellt am 04.Jan.2017 | 16:51 Uhr

