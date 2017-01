Schätze aus dem Kreisarchiv : Hammoors historischer Fundus

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Erinnern Sie sich noch an den Banküberfall auf die Hammoorer Zweigstelle der Kreissparkasse Stormarn 1967? Oder an das 75-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Hammoor 1983? Nein?! Wer jetzt neugierig geworden ist, sollte sich den Dienstag, 31. Januar, vormerken. Das Kreisarchiv Stormarn zeigt in Kooperation mit dem Heimatverein Uns Dörp ab 19 Uhr im Mehrzweckhaus, Kamp 31, den Bildvortrag „150 Jahre Kreis Stormarn – Hammoor im Bild“. Historikerin Dr. Karin Gröwer wird Sie auf eine kurzweilige und informative Bilderreise durch die Vergangenheit Hammoors mitnehmen. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei.

Zum Kreisjubiläum gibt das Kreisarchiv mit der Vortragsreihe „150 Jahre Kreis Stormarn – 15 Orte im Bild“ bis zum 28. Februar Einblick in seine umfangreichen Bildsammlungen. Tausende Fotos, Dias und Luftbilder sowie Ansichtskarten bilden das visuelle Gedächtnis des Kreises – eine wahre Fundgrube, die bislang nur in Teilen erschlossen ist. Viele Abbildungen stammen aus Nachlässen regionaler Fotojournalisten, sind Hinterlassenschaften begeisterter Hobbyfotografen oder wurden von Behördenmitarbeitern zu verschiedensten Anlässen aufgenommen.

Die teilweise noch nie gezeigten Bilder aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts werfen Schlaglichter auf das damalige Hammoor, entführen die Betrachter in eine heute manchmal fremd erscheinende Vergangenheit oder lassen Altvertrautes wieder lebendig werden. Der interessante Vortrag spannt den Bogen von dem durch die Landwirtschaft geprägten Ortsbild in den 1950er/ 1960er Jahren über den Bau neuer Wohngebiete, das Verlegen von Wasser- und Kanalisationsleitungen bis hinz zum Kindervogelschießen und dem Volksfest in den 1990er Jahren.

Ältere entsinnen sich vielleicht auch noch an die Einweihung des Ehrenmals an der Volksschule 1963 mit musikalischer Untermalung durch den Männergesangverein Frohsinn oder an die Sprengung der alten Straßenbrücke zwischen Hammoor und Todendorf über die A1 im Jahr 1965. Viele Hammoorerinnen und Hammoorer haben bestimmt auch noch die Milchsammelpunkte im Ort vor Augen, an denen die nummerierten Kannen regelmäßig von den Milchfahrern abgeholt wurden – zunächst in die Meierei nach Bargteheide und nach 1978 dann nach Trittau. Auf der Hauptstraße hielt auch noch lange Zeit der Kleinlaster eines fahrenden Händlers. Vermisst haben die Hammoorer vermutlich eine der wenigen lokalen Einkaufsgelegenheiten, den Gemischtwarenladen von Martina Singelmann, nachdem er 1980 seine Türen schloss.

von Andreas Olbertz

erstellt am 26.Jan.2017 | 18:00 Uhr

