Gymnasiastin ist ausgezeichnet

Die Überraschung war Amelie Nacke anzusehen. Im Rahmen des Neujahrsempfangs konnte sich die engagierte Bargteheider Schülerin über den „Jugendehrenamtspreis“ der Stadt freuen. Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht und Bürgervorsteherin Cornelia Harmuth gratulierten der neuen Preisträgerin.

In der Laudatio wurde klar, warum die Wahl auf Amelie Nacke fiel: Die 18-Jährige Gymnasiastin bringt sich seit Jahren in ihren Verein TSV Bargteheide ein. Dort trainiert sie nicht nur für sich selbst, sondern seit mehreren Jahren jüngere Teams und ist als Schiedsrichterin aktiv. Zehn Stunden ihrer Freizeit in der Woche investiert sie so in den TSV.

All diese Tätigkeiten startete sie jeweils direkt in dem Alter, ab dem es ihr erlaubt war. Der Einsatz für andere ist für sie eine Selbstverständlichkeit. „Ich denke da nicht so viel drüber nach“, sagt die sympathische junge Frau. Seit einiger Zeit ist sie neben ihrem Engagement beim TSV nun auch im Jugendarbeitsteam der Stadt Bargteheide (JAT) aktiv. Sie arbeitet im Jugendzentrum und bringt sich vor allem im „KulTourenprojekt“ für die Integration junger Flüchtlinge ein.

Neben einem Gutschein und Blumen gab es für die junge Geehrte einen Scheck über 500 Euro. Wie es nach ihrem bevorstehenden Abitur genau mit ihrem Engagement weitergehen wird und ob sie vielleicht sogar beruflich im Bereich „Soziale Arbeit“ tätig werden wird, ist noch nicht ganz klar. „Ich werde nach dem Abitur erstmal für einige Monate nach Nepal gehen und mich dort engagieren. Was ich danach genau machen werde, weiß ich noch nicht“, so Amelie Nacke. Sie freue sich über die Würdigung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit, wolle aber auch nicht zu sehr im Mittelpunkt stehen. Ebenfalls gewürdigt wurden mit einer Urkunde die Juniortrainer des Eckhorst Gymnasiums, Vertreterinnen des Pfadfinderstammes „Geisterburg“ und die Jugend der DLRG Bargtheide.

von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 10.Jan.2017 | 15:26 Uhr

