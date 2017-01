Grundsatzentscheid über Gerätehaus noch im Frühjahr

1 von 1 1 von 1

Nach dem „prall gefüllten 125. Jubiläumsjahr 2015“ ging es bei der Freiwilligen Feuerwehr Bün-ningstedt – 40-köpfige Ortswehr in der Gemeinde Ammersbek – 2016 nach den Worten ihres Ortswehrführers Sven Denker (40) wieder ruhiger zu, wenn sich die Anzahl der Einsätze (33) auch wieder recht hohem Niveau bewegt habe. Es gab acht Brandeinsätze, darunter zwei Pkw-Brände, „brennende Fernseher und kokelnde Kühlschränke“, ferner 20 technische Hilfeleistungen, eine erfolgreiche Personensuche im Duvenstedter Brook sowie vier Fehlalarme durch häusliche Rauchmelder. Im Juli erfolgte die Indienststellung eines neuen Mannschaftstransportfahrzeugs (MTW). Wie der Ortswehrführer weiter ausführte, gab es im Berichtsjahr 24 Übungen und 29 Lehrgangs-Teilnahmen. Letztmalig in dieser Funktion lobte Lars Ehrhardt, Leiter der Polizeistation Ammersbek, die gute Zusammenarbeit zwischen Polizei und beiden Ammersbeker Ortswehren. Zum Jahresende wird diese Polizei-Dienststelle aufgelöst.

Ammersbeks Bürgermeister Horst Ansén wie auch Gemeindewehrführer Norbert Wolfrath gingen in ihren Reden auf den Planungsstand „Feuerwehr-Gerätehäuser in Bünningstedt und Hoisbüttel“ ein, die beide nicht mehr den Raum- und Sicherheitsstandards der Feuerwehr-Unfallkasse entsprechen. Ein Arbeitskreis aus Verwaltung und den Ortswehren hat seit März 2016 Vorarbeit geleistet. Während es in Hoisbüttel zu einem Um- und Erweiterungsbau einschließlich Sanierung des bestehenden Gerätehauses kommen wird, stehen für das Projekt in Bünningstedt mit einem Investitionsvolumen bis zu drei Millionen Euro derzeit noch zwei Optionen im Raum:

>Sanierung / Erweiterung des Gerätehauses von 1980 auf beengtem Raum in der Dorfstraße

>Neubau zentrumsnah an einem anderen Standort.

Die Gemeindevertretung will im Frühjahr eine Grundsatzentscheidung treffen. „Ich hoffe“, so Ansén, „dass wir diese Baumaßnahme dann innerhalb von etwa drei Jahren abwickeln können.“

In der Versammlung w Wiedergewählt wurden Marc Blank als stellvertretender Gruppenführer und Prof. Dr.-Ing. Stefan Krüger als Sicherheitsbeauftragter. In Doppelfunktion neu in zwei Ämtern ist Thomas Ettler als stellvertretender Kassenwart und als stellvertretender Brandschutzerzieher.

Das Dienstaltersabzeichen des Landes für 30-jährigen Dienst in der Feuerwehr erhielt Gerd Peemöller. 40 Jahre aktiv ist Thomas Grimm, und auch Ehrenmitglied Walter Klein (68) trägt seit vier Jahrzehnten den „blauen Rock“. Nach Absolvierung der einjährigen Anwärterzeit inclusive „Feuerwehr-Grundausbildung“ wurde ein Quintett zu Feuerwehrmännern ernannt und vom Wehrführer per Handsachlag verpflichtet: Pierre Anduleit (37), Joscha Ansén (20), Thomas Ettler (51), Thomas Kötzing (40) und Michael Pomrehn (46).











von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 30.Jan.2017 | 12:59 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen