Grünflächen und Verkehr

Mit der Aufwertung der Grünflächen in der Ortsmitte und der Verkehrssituation in der Dorfstraße in der Gemeinde Delingsdorf beschäftigt sich der Bau-, Wege- und Planungsausschuss Delingsdorf in der nächsten Sitzung. Die findet am morgigen Mittwoch, 3. Mai, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus (An der Friedenslinde 1) statt. Daneben geht es auch noch um die Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse und die Bauleitplanung Nachbargemeinden wird vorgestellt.

Vollsperrung in der Parkterrasse



Die Straße „Parkterrasse“ wird am heutigen Dienstag, 2. Mai, im Bereich der Hausnummer 2 a von 13.30 Uhr bis 16 Uhr voll gesperrt sein. Grund der Sperrung sind Kranarbeiten für die Verlegung von Betonfertigteilen.



Versammlung des Bauvereins



Der Klein Wesenberger Kirchenbauverein lädt am Donnerstag, 4. Mai , um 20 Uhr zu seiner Mitgliederversammlung ins Gemeindehaus ein. Auf dem Sittzungsprogramm stehen Wahlen an sowie ein Bericht zum aktuellen Stand der Sanierungen wird von Pastor Erhard Graf vorgetragen. Klaus-Rainer Martin berichtet über die Aktivitäten des Kirchenbauvereins. Bei dieser Gelegenheit ist auch Zeit für einen kleinen Rundgang über den neugestalteten Friedhof.

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 01.Mai.2017 | 13:43 Uhr