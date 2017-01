Bad Oldesloe : Große Ehre für die „Schachbrennpunktschule“

vergrößern 1 von 4 Foto: Fotos: nie 1 von 4







Taktik und vorausschauendes Denken – wer im Schach gewinnen will, der muss seine grauen Zellen anstrengen. Das „königliche Spiel“ – dessen Name sich von dem persischen Wort „Schah“ (König) ableitet – ist seit Jahrhunderten in der ganzen Welt beliebt. Spätestens seit dem 13. Jahrhundert ist es in Europa etabliert. Ganz so lang reicht die Schachtradition an der Bad Oldesloer Stadtschule noch nicht zurück. Aber in den vergangenen Jahren haben die Stadtschüler sich in die große Tradition eingereiht. Jedes Kind an der Grundschule kommt in seiner Schullaufbahn mit dem Brettspiel in Berührung.

Manche der aktuell 420 Schüler betreiben den Denksport sogar noch in den Schachpausen und in der entsprechenden Arbeitsgemeinschaft als echtes Hobby. „Wir werden ja gerne als ,Brennpunktschule’ bezeichnet. Das stimmt in diesem Fall dann mal – denn hier gibt es Menschen, die für das Schachspiel brennen“, machte sich Direktorin Sabine Prinz ein wenig über die in der Lokalpolitik und Verwaltung mehrfach gefallene Bezeichnung ihrer Schule lustig, die auf einen hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund verweisen soll. Vielen von genau diesen Kindern aus Migrantenfamilien seien Teil der großen Schachfamilie an der Stadtschule, wussten die Beteiligten zu berichten.

Besonders stolz sei man daher, dass man jetzt gemeinsam den Titel „Deutsche Schachschule“ erhalten habe. „Neben uns gibt es nur zwei weitere Schulen in Schleswig-Holstein, die diesen Titel tragen dürfen – eine in Lübeck und eine auf Sylt“, konnte Prinz berichten. Ihr besonderer Dank galt Anjy Yüksel, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, den Schachbereich so umfassend und erfolgreich aufzubauen.

Patrick Wiebe und Ulrich Krause vom Deutschen Schachbund überreichten die große Plakette mit dem Qualitätssiegel, die nun am Gebäude befestigt werden darf. Die Offiziellen zeigten sich begeistert von den Erfolgen der jungen Stadtschüler auf Landes- und Bundesebene. „Das ist schon etwas sehr Besonderes, was hier geschaffen wurde und es gibt sogar ein eigenes Schachlied“, freute sich Wiebe. Als Vorreiterin erhielt Prinz ein „Querdenker“-Plakat des Schachbundes überreicht, während Yüksel das „Große- Liebe“-Plakat erhielt und die erfolgreichen Schüler sich über den Titel „Schlauberger“ sichtlich freuten.

Anschließend präsentierte Lehrer Benjamin Hintz mit einem Chor den eigenen „Schachsong“, bevor es dann am Aktionstag natürlich noch an die schwarz-weißen Bretter und Figuren ging.





von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 23.Jan.2017 | 06:15 Uhr