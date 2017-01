Größeres Problem

Ja, es gibt zu wenig Frauen in der Politik. Aber auch zu wenig Migranten. Der Altersschnitt ist in der Regel viel zu hoch, Behinderte sind in Oldesloe gar nicht im Stadtparlament – von einem repräsentativen Gesellschaftsquerschnitt sind wir weit entfernt. Mehr noch: Alle Parteien haben Probleme, überhaupt genügend Freiwillige aufstellen zu können.

Wir haben also kein Frauen-Problem, sondern ein Politik-Problem. Politik ist unsexy, ach, viel schlimmer: Politiker sind für viele doch nur die Deppen, die keine Ahnung haben und immer falsch entscheiden. Heute interessieren nur noch persönliche Interessen, nicht mehr das Wohl der ganzen Stadt. Dieses Problem zu lösen, ist viel wichtiger, als sich nur über fehlende Frauen Sorgen zu machen.

von Andreas Olbertz

erstellt am 19.Jan.2017 | 06:00 Uhr