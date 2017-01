Ahrensburg : Glätteunfälle in SH: Frau überschlägt sich mit Golf

1 von 1 Foto: Peter Wüst 1 von 1

Ahrensburg | Auf glatten Straßen gerieten am Montagmorgen in Schleswig-Holstein einige Autofahrer ins Rutschen. Meist blieb es bei den Unfällen bei Blechschäden.

In Ahrensburg landete eine Autofahrerin auf der Hamburger Straße kurz hinter der Landesgrenze in der Böschung. Mit ihrem Golf 3 war die Frau in den Grünstreifen gerutscht. Der Wagen überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Graben.

Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich die Frau selbst aus dem Wagen befreit. Sie blieb glücklicherweise unverletzt, wurde aber vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Peter Wüst

erstellt am 02.Jan.2017 | 11:06 Uhr

