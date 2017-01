Gesundheitsforum: Das neue Pflegestärkungsgesetz im Blick

1 von 1 Foto: srp 1 von 1

Am 1. Januar ist das neue Pflegestärkungsgesetz in Kraft getreten, die bislang umfangreichste Reform der Pflegeversicherung. Doch was bedeutet das Pflegestärkungsgesetz für Pflegebedürftige und was ändert sich in der ambulanten Pflege? Fragen, auf die das Gesundheitsforum der Asklepios Klinik, des Stormarner Tageblatts und der Barmer Ersatzkasse am Mittwoch, 25. Januar, Antworten suchen möchte. Mit dabei ist ab 19 Uhr im Bürgerhaus auch der Pflegestützpunkt für den Kreis Stormarn.

Etwa 2,8 Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Das bedeutet, dass sie ihren Alltag nicht mehr ohne Hilfe bewältigen können und deshalb in einem Heim oder zu Hause versorgt werden müssen. Dafür erhalten sie Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung, die 1995 eingeführt und seitdem immer wieder angepasst wurde. Die am 1. Januar in Kraft getretene Reform ist äußerst umfangreich und definiert völlig neu, wann jemand pflegebedürftig ist. Außerdem wurde das alte System der drei Pflegestufen abgeschafft und durch fünf sogenannte Pflegegrade ersetzt. Dadurch sollen auch die rund 1,6 Millionen Demenzkranken in Deutschland endlich einen gleichberechtigten Zugang zu allen Leistungen der Pflegeversicherung bekommen.

Die meisten Betroffenen würden dadurch deutlich verbesserte Leistungen bekommen, sagt Ralf Klesch. „Ausnahmsweise ist das neue Gesetz mal von langer Hand geplant. Deshalb hat es auch geklappt“, so der Geschäftsstellenleiter der Barmer in Hamburg-Wandsbek. Außerdem gebe es eine Art Besitzstandswahrung, so dass niemand schlechter gestellt werde, ergänzt Manfred Bauszus. „Die Schwelle wurde herabgesenkt, es ist jetzt leichter an Mittel zu kommen und man bezieht mehr Lebensbereiche ein. Vorher fielen viele Betroffene durchs Raster“, so der Leiter der Barmer in Ahrensburg. Diese neue und größere Vielfalt der Leistungserbringung wolle man den Besuchern des Gesundheitsforums nahe bringen. „Das ist für alle Arbeitnehmer ein sehr wichtiges Thema, das man nicht unterschätzensollte“, so Klesch. „Das ist wirklich keine einfache Thematik“, weiß Maren Mischlisch-Berth, die seit zehn Monaten das Case- und Caremanagement der Oldesloer Asklepios Klinik leitet. „Wir wollen beleuchten, was sich durch das neue Pflegegesetz für uns im Haus, für die Pflegedienste draußen und natürlich auch für die Patienten verändert“, sagt die Klinik-Sozialarbeiterin. „Wir können ganz viel anbahnen bei einer Erstberatung. Eine wichtige Frage ist, wo man Hilfe bekommt, wenn man die Klinik verlässt. Manchmal tun sich die Patienten und ihre Angehörigen schwer mit den Pflegeeinrichtungen oder der Kurzzeitpflege. Leider ist das neue Gesetz noch nicht bei allen angekommen“, so Maren Mischlisch-Berth, die bei ihrem Vortrag großen Wert auf die Prävention von Pflegebedürftigkeit legen wird. Es sei nämlich von Vorteil, wenn sich der Patient rechtzeitig vorbereiten und Gedanken machen würde, so die Referentin.

Carina Wrage vom Stormarner Pflegestützpunkt, der seit anderthalb Jahren in der Kreisverwaltung in der Mommsenstraße 13 angesiedelt ist, bietet hier kostenlose Beratungen an, und zwar ganz individuell und unabhängig. „Wir sind regional verankert und bieten wegweisende Beratungen für Betroffene an“, sagt die Sozialarbeiterin, die als Referentin beim Gesundheitsforum in ihrem Vortrag auf alle Leistungen des Pflegestützpunkts eingehen wird. „Wir helfen ganz konkret beim Schnüren eines Versorgungspakets, vom Pflegedienst bis zu ehrenamtlichen Betreuungsangeboten und Selbsthilfegruppen“, so Carina Wrage. Dabei seien Vernetzung und Austausch ganz wichtig. „Wir bitten die Besucher des Gesundheitsforum, ganz viele Fragen mitzubringen“, betont Maren Mischlisch-Berth. Neben zwei Fachvorträgen gibt es jede Menge Infomaterial mit wichtigen Adressen.

Das Gesundheitsforum findet am kommenden Mittwoch, 25. Januar, um 19 Uhr im Bad Oldesloer Bürgerhaus, Mühlenstraße 22, statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig, der Eintritt ist frei.











von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 18.Jan.2017 | 10:09 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen