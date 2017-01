Bad Oldesloe : Gemeinsam malt es sich viel besser

vergrößern 1 von 2 Foto: srp 1 von 2

Es war eine tolle Geburtstagsfeier mit über 20 Gästen, und das „Geburtstagskind“ feierte sich quasi selbst. Vor zehn Jahren wurde der Private Malclub ins Leben gerufen, wo nicht nur gemalt und gezeichnet, sondern bei Kaffee und Kuchen auch viel geklönt wird. „Unser Motto ist Kunst & Café“, sagt Bodo Rahnenführer, der den Prima-Club im Januar 2007 mit sechs Mitstreitern gründete.

Zunächst trafen sich die Hobbymaler im Café am Markt, wo sie in der oberen Etage ihre Staffeleien aufstellten und bunte Oldesloer und Stormarner Motive auf Leinwand bannten. Aber auch exotische und maritime Landschaften sowie Tiere und Bauwerke entstanden dort bei einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee. „Es war eine schöne Atmosphäre. Viele Café-Gäste guckten uns über die Schulter und einige haben wir auf diese Weise auch als Mitglieder gewonnen. Im Laufe der Zeit entstand in dem Café eine Art Begegnungsstätte für Kunst-Interessierte“, erzählt Bodo Rahnenführer.

Als das Café am Markt vier Jahre später schließen musste, zog der Prima-Club in den Oldesloer Hof, wo die Hobbymaler den Frühstücksraum des Hotels nutzen durften. Aber auch diese Bleibe schloss fünf Jahre später seine Pforten, weil das Hotel zum Verkauf stand. Seit einem Jahr kommt der Prima-Club nun allwöchentlich im Hotel „Treffpunkt“ in der Hamburger Straße 146 zusammen, wo sich die nunmehr 17 Mitglieder bei Kaffee und Kuchen zum gemeinsamen Malen treffen. „Die einzige Konstante in diesen zehn Jahren ist der Wochentag, nämlich der Donnerstag, an dem wir uns stets ab 16 Uhr treffen“, sagt Bodo Rahnenführer, der ebenfalls eine „Konstante“ des Prima-Clubs ist, nämlich der Chef.

„Ohne ihn würde das hier nicht laufen. Er ist immer für uns da und ein sehr guter Lehrer mit viel Geduld“, sagt Dagmar Pellengahr. „Er macht das mit so viel Engagement und Freude, und diese Begeisterung für das Malen steckt uns an“, sagt die 69-Jährige, die seit zehn Jahren allwöchentlich aus Tremsbüttel zum Malen kommt.

Und auch ihre Freundin Christel Wittek aus Bargteheide ist seit zehn Jahren begeisterte Hobbymalerin. „Ich habe mit Aquarellen angefangen, jetzt male ich fast nur noch in Öl. Ich habe 2007 aus der Zeitung vom Prima-Club erfahren, seitdem bin ich dabei“, erzählt die 72-Jährige. „Man nimmt sich jeden Donnerstagnachmittag die Zeit zum Malen, dieser Termin ist fest eingeplant“, sagt Dagmar Pellengahr, der dieser Nachmittag sehr wichtig ist. Das Malen sei schon immer ihr Hobby gewesen, das sie früher allerdings nie ausleben konnte. „Wichtig ist mir die gute Anleitung“, betont die Tremsbüttelerin.

Auch Inge Klopfer ist seit zehn Jahren Clubmitglied. „Als ich in Rente ging, musste ich was Kreatives tun. Bodo ist ein guter Lehrer und es macht viel Spaß“, sagt die 75-Jährige. Neben Landschaften in Öl malt Elisabeth Mühlenhoff auch gerne Menschenportraits mit dem Bleistift. „Gerade habe ich eine kleine Picasso-Serie vollendet“, sagt die 74-Jährige nicht ohne Stolz.

Clubleiter Bodo Rahnenführer malt selbst erst seit rund 20 Jahren und bildet sich ständig fort, damit er seinen „Schülern“ noch etwas beibringen kann. „Kritik gibt es manchmal bei schwierigen Dingen, wie der Perspektive. Dann quäle ich meine Schüler auch mal länger damit, aber am Ende gibt es immer Konsens“, so der 65-jährige Hobbymaler, der ebenso ein begeisterter Fotograf ist. „Malen macht einfach Spaß und gemeinsam geht es viel besser.“ Als er erfuhr, dass der „Treffpunkt“ Anfang März einen neuen Pächter bekommt, hatte Bodo Rahnenführer zunächst Angst, wieder umziehen zu müssen. Doch Ioannis Pallantzas beruhigte die Clubmitglieder, die er gerne in seinem Restaurant „Akropolis“, das er am 15. März neu eröffnen wird, weiterarbeiten lassen möchte. Er sei selbst sehr kunstbegeistert, betont der Gastwirt mit griechischen Wurzeln.





>Wer Interesse am Mitmalen hat, kann sich bei Bodo Rahnenführer melden: Telefon (04531) 83942.







von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 07.Jan.2017 | 08:00 Uhr

